打機抗疫！日本懷舊遊戲協會送100套超任連FF6　體驗舊Game多美好

人人玩《動物之森》、《Final Fantasy 7 Remake》留家打機抗疫，最近日本懷舊遊戲協會（JARGA）同樣鼓勵打機抗疫，而且更決定贈送100套超任加2遊戲給有小朋友的家庭，希望小朋友都可以體驗得到多年前遊戲的樂趣。

為了減少外出留在家中抗疫，相信最近不少人都會留在家中打Switch《動森》，又或者玩PS4《FF7 Remake》、《聖劍3》等，款款戲都非常精彩。日本懷舊遊戲協會為了鼓勵更多小朋友、學童留在家中打機抗疫，更希望可以讓他們了解到30多年前遊戲純粹的美好，決定捐出100台已消毒的中古超任套裝（包火牛、AV線），包括《Final Fantasy VI》及《Super Donkey Kong》各一，兩款都是想當年最多人喜歡的遊戲之一。只需要家中有一位未滿16歲子女的家庭，便可以向他們email申請免費索取（郵費自付，只寄送日本國內）。

日本懷舊遊戲協會準備了100套超任連遊戲，贈給16歲以下學童的家庭。（JARGA）

追記



お手持ちのTVに黄、赤、白のビデオ入力端子は有りますでしょうか？



一昔前のテレビには大体付いていますが、最近は付いていないのが多い為、今一度お確かめ下さい！



対応している中古TVはネットやリサイクル店等で５００円位～でも売ってます。よろしくお願いします。 — 日本レトロゲーム協会 (@japanretrogame) April 23, 2020

其實日本懷舊遊戲協會（JARGA）一向都致力推廣懷舊遊戲文化，原定在4月初舉行的中古懷舊遊戲展，很可惜因為疫情的關係而被迫取消。今次送出100套主機連遊戲，雖然市價不算十分值錢（主機連遊戲大約300港元便可以購得），但對於只玩Switch或PS4的小朋友而言，今次可以再次體驗想當年超人氣主機「超任」的兩大名作，尤其是《FF6》更是不少人心目中系列最出色的作品之一。不過，想當年超任只有AV、S端子或日規RGB影像輸出，現今不少電視機卻只有HDMI輸入，那又如何玩呢？官方很貼心地提示，其實可以買一台舊式對應AV輸入的CRT電視，都只是500日圓左右。

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