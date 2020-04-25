【動物之森】島民人氣排名出爐？S+ 動物 amiibo 卡炒至 $3000！

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】遊戲內有超過 300 隻的動物，可能會成為玩家的島民，除一開始上島的兩隻動物是隨機而且強制登島（當然你可以不斷重刷），之後的島民也可以在外島﹑帳篷，甚至直接用 amiibo 招攬。眾多的動物都各有特色，正所謂「咸魚青菜，各有所愛」，但也有一些動物是比較熱門，較多玩家想每日在島上見到他的，因此也演變出一份動物人氣排行榜，大家的島民也在榜上名列前茅嗎？

S+ 島民人見人愛？

由於《動物之森》的動物每隻的外表都不盡相同，就算是同一個品種，服飾﹑性格都有各自的特色。因此，玩家們按動物的外表﹑專屬房屋的設計﹑有機會提供的 DIY 方程式等，對動物作出評級。超過 300 隻的動物，由 Rock Botton（最低）至 S+（最高）被分成 9 級，而最高級別的 S+ 只有 6 隻，包括傑克、小潤﹑莫妮卡、美玲、章丸丸、艷后，大家的島上有他們的蹤影嗎？

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【動物之森／動物森友會】攻略｜動物生日圖鑒 送禮俾島民有驚喜

↓↓↓島民人氣（稀有度）排名榜（由低至高）↓↓↓

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其實不論等級，只要玩家自己喜歡就是好的島民（Google 圖片）

《動物之森》的 amiibo 卡現炒價（Google 圖片）

amiibo 炒貴過部 Switch？

正如引言的講法，玩家其實可以直接用 amiibo 把動物招到島上，只要邀請到營地，再和他們對話和造出傢俱，就有機會成為你的島民。原本 Nintendo 推出的《動物之森》 amiibo 卡只要 300 日圓一包（內有 3 張隨機卡），不過一些高人氣的動物 amiibo 在網上拍賣平台，被炒到超高價。香港網上交易平台，一張小潤（ジュン）的 amiibo 索價 $3000，而日本 amazon 也炒到 37,000 日圓，比 Switch 的官方更高。

資料來源：atsumori-tanukichi