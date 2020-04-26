機動戰士高達EXVS MBON PS4版Beta測試試玩報告：完美移植！

【機動戰士高達EXVS MBON Beta試玩報告】一眾機迷和高達迷都望穿秋水的高達VS系列舊作《EXVS MBON》（機動戰士高達極限VS. 極限爆發）封閉測試正式開始，以下為試玩感想。

筆者是高達VS系列的長期玩家，由連合VS扎多第一集（一般稱為「舊Seed」）開始玩（固然不及香港很多老玩家由Z/DX甚至一年戰爭開始玩那麼老了），但玩了這麼久也許技術仍然非常一般，因此不要期待有什麼高手教路，單純寫寫Beta版玩後感。

有香港中文最抵讚 終於係高達唔係鋼彈！

首先是必須一讚今次繁體中文測試版可以選擇香港和台灣兩個版本的譯名，雖然部份機體名稱即使是香港版譯名大家都未必叫/看得那麼順口（例如能天使高達，相信大家都比較習慣直接叫它Exia...），但單單是用回「高達」兩字就已經很抵讚了。

忠實移植手感一流

是次移植非常忠實，鏡頭、彈速等都和街機版完全一樣；但可能是因筆者玩GVS太多了，最初玩起來時和當年記憶中的MBON手感好像有點出入，不過多玩一會兒就開始找回感覺了。畫面質素方面筆者未有特意對比，感覺是解像度較高更高清，但是材質也相對地有少許「膠」，有點介乎GVS和Full Boost兩者之間的感覺。當然也可能只是筆者對MBON已然太陌生的關係才產生的錯覺。

操作方面支援大掣，使用PS3年代的大掣亦沒有問題（當然不保証所有型號都可以使用了），不過筆者太懶的關係都是用手掣玩（手掣很難叉A/叉B？用無叉的機體就行了）。

連線品質可再改善

今次試玩已經可以玩到玩家對戰（開房自己打）和隨機對戰兩個模式，隨機對戰的連線品質極不穩定，時常有Lag機甚至斷線的情況發生，疾起來時連Boost dash都有困難。至於玩家對戰就好得多，可能因為都是以香港本地玩家為主的關係，但偶然也會有「疾一疾」或是輸入了指令卻沒有執行的情況。

機體數量多大滿足

今次Beta版已可用到街機版的所有機體（當然還不會用到天狼王型巴巴托斯等特典機了），終於可以在家用機玩到很久沒玩過的X、七劍等，實在很爽。

最重要的部份：領航員

可說是高達VS系列的核心價值之一（セシア太正了！），現在beta版已可使用多位領航員，但有一部份仍然是鎖上的（主要是泳裝等其他服飾），看來這些就是付費DLC的部份了（但我不管總之有セシア我就買爆）。

+ 2

至於單機割屏雙打功能筆者就未有特意測試，但既然是PS3的Full Boost已經有的功能，相信不會有太大問題。

總結：十分滿意