《一拳超人》荷里活版真人電影計劃中　埼玉老師誰人飾演最合適？

根據外媒 Variety 揭露，索尼影業（Sony Pictures）計畫正在製作在動畫化後風靡全球的《一拳超人》真人電影，並計畫由《毒魔》（Venom）編劇史葛羅森堡以及傑夫皮克納執筆劇本改寫。

《一拳超人》是由漫畫家 ONE 創作網路漫畫，再由村田雄介重新繪製，改編動畫化後受到全球粉絲的歡迎。故事描述一位「興趣使然」的英雄琦玉(埼玉)，獲得了最強的力量後，僅一拳就能收拾對手，但也使得他無法遇到可以使出全力的敵人而感到無聊，這樣的他遇到更多怪人與英雄後一連串的際遇，在 ONE 的劇本構築以及村田雄介強化的演出表現，使這部作品在全世界大受歡迎。

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根據了解，《一拳超人》的知名度獲得索尼影業的高度評價，有發展為系列作的規劃。而史葛羅森堡以及傑夫皮克納在《毒魔》推出後成為索尼影業倚重的編劇，他們還為新拍的《逃出魔幻紀》系列撰寫到第二部《逃出魔幻紀：霸氣升呢》在全球獲得了 7.96 億美元得票房。

製作索尼《蜘蛛人》系列的 Arad Productions 正在進行此片的製作，《一拳超人》的真人電影版或許會相當有趣，但是也有許多粉絲擔心會是慘遭真人化。但接下來的問題會是，將由哪位演員來飾演琦玉呢？你希望會是誰擔綱主角？

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