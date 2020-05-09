《半妖之夜叉姫》犬夜叉續集動畫 高橋留美子負責「犬二代」人設

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動畫 《半妖之夜叉姫》(半妖の夜叉姫)是高橋留美子超長篇作《犬夜叉》的正式續集，此作暫不設漫畫版，而高橋留美子只負責人物設定，並不會參與故事劇本和監修。

《犬夜叉》漫畫完結12年，而為紀念動畫版播畢10週年，根據《少年SUNDAY》5月24日刊的報導，將由sunrise製作續集動畫 《半妖之夜叉姫》，由《犬夜叉》的動畫導演佐藤照雄主導，而高橋就退後一步只負責角色設定！（封面上的日向坂46成員河田陽菜也非常可愛，今期必買！）

封面上的日向坂46成員河田陽菜也非常可愛，今期必買！（錯重點）

故事主人翁……將會是為犬夜叉及殺生丸兩兄弟各自的女兒！好吧，犬夜叉跟日暮戈薇結婚生女很正常，殺生丸一對雙胞女兒的媽咪，會不會是小玲呢？那要等待故事中交代了。

回正題，殺生丸一對雙胞胎女兒 永遠（とわ）與剎那（せつな），幼時因森林大火失散，永遠得時空樹之助，由戰國時代穿越至現代日本，由日暮戈薇的弟弟草太收養，成為集得一身古武術的JK；留在古代的剎那就跟從另一原作角色琥珀，學習做驅魔弟子。

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而另一方面，犬夜叉與日暮戈薇的女兒 諸刃（もろは）亦成為知名的妖怪殺手！10年後，時空樹的隧道再次打開，三位「堂姐妹」在現代重偶，故事講甚麼？那要再等官方公布。

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