《鬼滅之刃》真的要完結？日本八卦雜誌《週刊文春》爆猛料

遊戲動漫
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專門追擊藝能界、名人八卦料的日本《週刊文春》，今期竟然有動漫界獨家料！根據同刊2020年5月7／14日合併號報導了《鬼滅之刃》獨家爆料。

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《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴近日在網上公開插畫為讀者加油。

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《鬼滅之刃》真的快將完結，文春引述了《週刊少年Jump》的內部關係者，說道：「作者吾峠呼世晴是位女性，家中也有很多事，已無法長期留在東京繼續漫畫家生活，所以已決定在《鬼滅》之載完結的時機返回九州福岡老家。」消息就是以上那麼多了，筆者不作任何加料和推測。

《週刊文春》2020年5月7／14日合併號（圖片來源：http://blog.esuteru.com/）

《週刊文春》2020年5月7／14日合併號

截至最新5月1日刊的週刊少年JUMP，《鬼滅之刃》仍未完結。

一些日本網民提到，同樣為女性的《鋼之鍊金術士》作者荒川弘，原來一樣因為有重病的家人，一直留在老家工作，但同時又繼續連載，實在厲害。另外，也有人表示現在已是網絡時代，不一定要在東京才可以交原稿畫連載，吾峠呼世晴都未必一定要引退。

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