《動物森友會》連線八大惡行　無品玩家登島斷線全員攬炒

早前日本有Twitter畫師因為諷刺《動物之森／動物森友會》玩家逼走動物鄰居壞事做盡，在網上引起熱議。不過相比玩家對虛擬動物的欺凌，玩家對玩家之間的惡行更值得留意。隨著近日愈來愈多Facebook Group有玩家開島，高價發售大頭菜、分享設計服裝又或摸傢具等活動亦愈趨頻繁，網上連線時有玩家不守規矩的惡行也更多，罄竹難書，對於一些希望守規矩的玩家來說更猶如惡夢！

前言：一人斷線全員攬炒

任天堂為了防止玩家利用網絡連線互刷素材，因此設定了一些嚴格規矩，如在連線同遊的過程中只有一人斷線，其他人也會「回到上一個儲存點」，也即是回到未登島前的狀態。所以如果在登島的一眾玩家中，有其中一位因為網絡不穩又或按了減號等情況離開，便會出現一人斷線全員攬炒之哀號。以下為大家詳述各種個別情況：

如果在登島的一眾玩家中，有其中一位因為網絡不穩又或按了減號等情況離開，便會出現一人斷線全員攬炒情況。

一．「減號」快速結束連線

減號按鈕本來用作快速結束連線，但當多人登島時一個人使用減號按鈕將會衍生很多問題。如果這段期間島上有其他玩家打開了視窗介面，例如正在打開背包、和NPC對話、使用手機，又或有人登入出現接機畫面時，遊戲都一律令島上所有玩家強行登出，所有之前在島上進行的活動都因為未曾儲存而通通消失，造成一個人累全家的局面。

二．島主出入境管理欠佳

從機場離開是最不影響其他玩家的最佳做法，也可以確保遊戲資料得到保存。不過因為會播放離島動畫，因此便會出現不斷睇片等人出境的情況，如果再加上同時又有人入境，便會變成不斷睇人入境出境，其不斷反覆程度讓玩家寸步難行。如果島主在開放島嶼時能更有效控制人流，例如半小時內只開放予二至三人登島，同時也限制離島方法和時間，那麼便可讓大家連線登島更方便快捷，身心舒暢。

三．街上遊玩強行退出

如果有人因為主機無電又或其他理由而強行退出遊戲，也會令島上其他玩家同時強行登出，同樣之前在島上做過的一切也化為烏有。因此玩家連線登島時，應確保自己的主機有足夠電量，又或不會在發生什麼突發情況而需要強行關機，特別是在街上進行遊戲的玩家，會較大機會遇上這種情況。

四．網路連接訊號不穩

當島主公開密碼後，大家都會第一時間蜂擁而上進行登入，但如果當其中一人網路連接不佳，接機時間會變得非常長，而如果連接訊號中斷，便有機會連累其他人也同一時間斷線，造成名副其實的攬炒情況。所以登島玩家連線前最好確認自己網路通暢，不要給其他人帶來困擾。

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五．交易長氣袋賴死不走

跟NPC對話、使用服裝店衣架下載服裝、在商店貨架購買東西，這些互動是同時只能有一個人做。有時島主開設了密碼，讓大家摸東西、買傢私又或下載服飾，但有些人不知道是天生長氣袋又或有選擇困難症，上島後長期跟NPC不斷說話，賣大頭菜好像簽長約傾生意，又或霸著服裝店的購物欄賴死不走，這時候其他玩家就只能等待，本來在島外輪候進島的人也因此而被耽誤。沒有行動效率的玩家令交易活動進度大幅拖慢，雖然是休閒遊戲，但過於冗長的交易過程會影響其他玩家，就像現實中使用ATM也不能夠一次過入數再撳錢然後再過數，令後面大排長龍。在使用公共服務時盡量顧及別人感受，是多人連線遊戲的基本。

六．搞不清NPC胡亂叫賣

有些玩家未清楚NPC功能便在網上胡亂叫賣，其中最明顯是以1.5倍收購昆蟲的龍克斯，以及收購魚類的俞司廷，是除了島主以外其他人一律不能使用的NPC。但就有玩家將之放上群組招人以收取機票又或金礦石等稀有素材，結果一些新手玩家不知就裡附了費用登了島，卻什麼也得不到。也不排除一些黑心玩家故意為之，對於這些全心欺騙之徒大家更絕不能姑息，如遇上騙徙應盡快在交流區將其名字及惡行公諸於世。

七．未經同意盜竊島上資源

現時網上最流行的是有島主的大頭菜價格高企，便會將資訊放於Facebook群組，有時島主並不會以PM形式公開密碼，而是直接在社交媒體公開，如此一來便有很多不相干的人不請自來，渾水摸魚。因為沒有事前溝通，他們很可能只是入島搗亂，甚至胡亂拿取島上資源，行為形同盜竊，嚴重傷害了島主與登島玩家之間的信任，情況令人髮指。最慘是你想罵他但他已離線，完全無仇報。

八．罪大惡極之首——無禮貌

相比惡意搗亂的無賴又或不問自取的小偷，有一種玩家的惡行更讓人心痛惡絕，就是無禮貌。早前香港某動物之森討論區有位玩家因為第一次大頭菜獲得高價格，便想一嘗開島滋味，更無償讓玩家登島賣菜。消息一出當然引人蜂湧而至，短短五六分鐘便有逾五百留言：「排！」、「兩轉Thx～」，此舉原是美事一宗，不過過程卻出現很多無禮貌的玩家，例如登入不了便不停私訊追問島主「為何登不了島？」，說好了每人走兩轉有玩家走了十轉、說好了機場來機場走卻有人用減號走，更有人私自在島上亂逛亂摸，其中一個甚至把島主想買但商店只有一件的傢具買掉了，有人還刻意留在島上，走兩步又停下來，令其他想登島的人只可望門輕嘆。

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後記：杜絕害群之馬

這類不守規矩、沒有同理心的劣質玩家，絕對是《動物森友會》的害蟲，應將他們永久列入黑名單。如果大家在網上連線時真的遇上這些網絡惡霸狂徒，島主其實也可以有辦法對付。只要按減號鍵，島主便可以查看各個玩家護照，通過確認島上有沒有玩家違規，再踢他出島。如果有屢犯者，更應該將其資料公開給其他人提防，好讓這些害群之馬不能再作惡，讓動物小島上回復安寧。