PS5傳6月公開即時官網開訂年尾派貨　買PS4遊戲免費升級PS5版

曾「tip中」PS5 PlayStation 5網上公開情報日子的爆料大神@PSErebus，近日又有新消息，他在twitter寫道，PS5真的會在6月初公開，考慮到6月初時各地玩家都未必方便出外訂機，官網方同步推出網上訂購，而且不用先預付訂金，年尾派貨才收錢。

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PS5想像圖（來源VR4player）

↓↓↓ PS5主機新渲染想像圖Part 1 ↓↓↓

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↓↓↓ PS5主機新渲染想像圖Part 2 ↓↓↓

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而@PSErebus又表示，PS5「睇住黎打」對抗Xbox Series X，會跟足對手首次網上發布會內公開的「Smart Delivery」做法，為多款2020年推出之PS4新作（見下圖表）提供專屬下載code，買了PS4的玩家，可在將來免費下載PS5版本。而另外部份PS4遊戲，插入PS5玩會開動boost mode加速撈碟、畫面更靚。

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