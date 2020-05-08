Xbox Series X網上發布大量第三廠新作新IP　連人中之龍都有份？

次世代Xbox和PlayStation將在今年正式推出之事已是如箭在弦，除了硬件規格外大家更關心的當然是主機的遊戲陣容，而Xbox Series X就率先出招，在今晚（5月7日）進行了一次網上發布會，公開了不少第三方廠商的新作及新IP。

今次發布會並未有展示Xbox Series X的硬件，而且公開了多款將於Xbox Series X推出的第三廠遊戲，大部份都是新IP，另外也有一些是系列作（如刺客信條）。另外今次發布會公開的遊戲大都支持「Smart Delivery」功能，是Xbox Series X的新功能，玩家只要購買遊戲一次，就可以自動獲得對應平台的版本，不用分開購買Xbox One和Xbox Series X版。

以下簡單整理今次發布會公開的新作：

Bright Memory Infinite -第一身射擊遊戲，有著類似隻狼的勾索玩法以及Titanfall式wall-running，還有很奇怪地用近未來的槍去打拿盾、穿上中世紀盔甲的敵人。從影片所見射擊的手感頗像最新的Call of Duty。

+ 3 + 2

Dirt5 -就賽車遊戲。

+ 4 + 3 + 2

SCORN -只有一條美術概念影片，不知道遊戲實際玩法如何。美術風格很像異型，到處都是外骨骼和血肉塊結合的場景，團隊亦直接表明設計受異型系列影響很深。大概在歐美玩家之間會比較吃香，我自己就只覺得毛骨悚然有點不安。

+ 10 + 9 + 8

CHORVS -未來科幻飛機遊戲

+ 3 + 2

MADDEN 21 -EA Sports在香港不乏捧場客，但偏偏今次公開是香港人最少人留意的美式足球...不過EA Sports肯定還會有其他作品在Xbox Series X登場啦，說下一代Xbox會沒有NBA Live和FIFA你也不信吧。

+ 3 + 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 －2004年的吸血鬼動作遊戲相隔十多年的續作，雖然在香港不太有名氣但前作的評價十分高，老玩家對突然出現的續作應該會十分興奮。個人覺得其實應該會挺好玩，只是今次公開的宣傳影片的演出令人十分不安，是要和其他一併公開的恐怖遊戲看齊嗎？

+ 9 + 8 + 7

Medium－今次發布會中比較有看頭的一款作品，依然是一款恐怖遊戲，亮點是團隊找來了負責寂靜嶺Silent Hill系列配樂的作曲家山岡晃來製作音樂。團隊也說他們認為寂靜嶺2是史上最出色的恐怖遊戲之一，也對他們在開發遊戲時如何設計場景和沉浸體驗帶來不少啟發。如果你是Silent Hill Fans，這隻遊戲你要多加留意了。

+ 12 + 11 + 10

SCARLET NEXUS -Bandai的新遊戲，感覺就是類God Eater的設定以及類尼爾的打法，其實是今次發布中感覺較適合亞太區玩家的口味，只是畫面明顯仍然是PS4級數，看不出什麼次世代感覺，影片後半還有一些地方跳frame...嘛如果會在PS4上推出也許會玩玩。

+ 16 + 15 + 14

刺客信條 英靈殿 －原來以為是今次發布會最主要內容，但沒有實際game play看，都是cinematic，看看就好。

+ 17 + 16 + 15

The Ascent -俯瞰式ARPG，走Cyberpunk風格，個人覺得遊戲本身可能會不錯，但作為次世代主機的showcase就似乎不夠吸引了。

+ 8 + 7 + 6

Call of the Sea -探險遊戲，個人略感興趣，但和上面那隻Ascent一樣，作為次世代主機的showcase實在不太吸引。

+ 11 + 10 + 9

Second Extinction -求生射擊遊戲，但單看影片情報太少，沒什麼可以評論。

+ 8 + 7 + 6

另外還有人中之龍7將移植至Xbox Series X。

+ 10 + 9 + 8

雖然今次發布會公開遊戲數量多，不過其實Xbox一直以都是第一方的遊戲如《Halo》等比較吸引，作為玩家固然希望Xbox的第三方陣容可在下一代加強，但以目前公開的陣容來看沒什麼吸引香港玩家的作品（外國玩家反應可能不同吧）；不過Xbox方面亦已表明這只是頭炮，之後由7月起每個月都會有Xbox Series X的第一廠作品公布，還是可以持續留意的。

另外一提今次發佈會的Youtube影片被大量負評，主要是因為Xbox事前宣揚今次會展出Gameplay，但實際發布內容仍是以CG trailer以及in game engine錄影片段為主，實際展出的gameplay少之又少，引來不少玩家嗤之以鼻。