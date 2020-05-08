PS5實機影片疑曝光狙擊Xbox Series X？網上熱傳真定假？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】微軟（Microsoft）Xbox Series X昨晚（5月7日）公布第三方廠商新作及新IP之際，網上隨即熱傳「PlayStation 5 - Official Trailer（PS5官方預告影片）」，難道是Sony（索尼）看準時機亮劍與Xbox Series X爭鋒？

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（PS5官網）

這段「PlayStation 5 - Official Trailer（PS5官方預告影片）」稱要「Feel the power」。片中看到PS5的外形像Router，以黑白作主色，與Sony官方公布的新手掣DualSense配色相同，而且附有腳座，讓PS5主機可直放或還放。

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隨着Xbox Series X舉行新發布會，該段「PlayStation 5 - Official Trailer」亦在網上熱傳。PS5與Xbox Series X兩大對手要正面交鋒了嗎？

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原來是假冒官方預告片！

翻查資料，「PlayStation 5 - Official Trailer」上月底已出現，來自YouTube頻道「Sony Interactive Entertainment」，與Sony互動娛樂（SIE）名稱相同，但其實並非Sony官方頻道，充其量只算是概念影片，卻用上了「Official Trailer」字眼，容易令人「中伏」，惹來不少人在影片下留言「鬧爆」。

另一概念片PS5變超前衛

說到概念片，另一YouTube頻道VR4Player.fr亦製作了更多人次觀看的PS5概念片，弧形的PS5感覺相當前衛，大家又認為如何呢？

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PS5傳聞整合：售價、推出日期、首發遊戲陣容

Sony暫未透露PS5外形，但早有消息指PS5外形與PS4大不同，PS5據傳將會在2020年12月4日發售。Sony近日亦正式發布新手掣「DualSense」，加入多項新功能。

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↓↓↓ PS5傳聞外形 ↓↓↓

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

怕PS5價格太高影響銷量？傳Sony大幅減產？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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PS5 價格﹑首發日公開？丹麥零售商曝光超貴價格 近 PS4 三倍？

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

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