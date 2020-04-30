PS5確認5月有詳情？玩PS4遊戲會有驚喜！主機新渲染圖變成咁？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5今年內發售，最新一期英國官方PlayStation雜誌（Official Playstation Magazine）似乎預視了PS5更多消息將於5月公布。另外，若以PS5遊玩PS4遊戲，或會有驚喜表現！

Sony至今未公布玩家最關心的PS5主機外觀、價格、正式首發遊戲陣容等，不過官方PlayStation雜誌表示，將在下一期7月刊登出PS5的最新遊戲以及玩法，這舉動或透露了PS5消息發布日期。

(網上圖片)

↓↓↓ 官方PlayStation雜誌之前公布的PS5遊戲陣容 ↓↓↓

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官方PlayStation雜誌7月刊（實體版）將於6月2日發行，數碼版會比實體版早幾天推出，加上Sony或須在玩家討論PS5遊戲前公布PS5更多細節，故外媒推測，Sony將在5月公布PS5更多消息。

其實Sony早前公開與投資者有關日程表時，外媒已推測Sony會在5月13日的2019財政年度收益報告，或5月19日的企業戰略會議中公布PS5更多消息，也可能在這兩個日子前便公布詳情，今次官方PlayStation雜誌舉動，令「5月公布消息」傳聞更疑幻似真。

官方PlayStation雜誌（Official Playstation Magazine）是專門報道PlayStation新聞的英國雜誌，雖然名字帶有「官方（Official）」，但並非Sony官方雜誌。

PS5玩PS4遊戲會有驚喜

PS5已知可以向下兼容逾4000款PS4遊戲，但或許不只單純在PS5遊玩PS4遊戲，還會有更好表現。

外媒報道，PS4遊戲轉到PS5上遊玩時，那些不鎖幀以及支持動態解析度的遊戲會強化，如穩定60 FPS運行等，相信會有新一番體驗。

資料來源：bgr、cnbeta

PS5主機新渲染圖

PS5主機外形暫未有確實資訊，意大利圖形設計師Giuseppe Spinelli就以PS5手掣用色及設計風格，結合PS4主機造型製作了一系列渲染圖，另有黑色版本，十分別緻。

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怕PS5價格太高影響銷量？傳Sony大幅減產？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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PS5 價格﹑首發日公開？丹麥零售商曝光超貴價格 近 PS4 三倍？

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

（PS5官網）

另外Bloomberg提到，PS5發售時，Sony可能會降低PS4及PS4 Pro價格，以增加PSN（PlayStation Network）新用戶。

資料來源：Bloomberg

PS5外形、手掣等傳聞整合

Sony暫未透露PS5外形，但早有消息指PS5外形與PS4大不同，PS5據傳將會在2020年12月4日發售。Sony近日亦正式發布新手掣「DualSense」，加入多項新功能。

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