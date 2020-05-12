《Apex Legends》賽季5「時來運轉」啟動　公開「破碎幽靈」任務

Respawn Entertainment 釋出《Apex 英雄》賽季 5「時來運轉」的全新遊戲實機預告片，其中展示了Loba的能力、本季的「破碎幽靈」任務，以及更多其他內容。這款獲獎射擊遊戲的第五賽季將於 5 月 12 日在 PS4、Xbox One 以及 PC 平台上正式發布，玩家們將能組隊一起擊敗對手或尋找寶藏。

隨著賽季 5「時來運轉」的推出，「破碎幽靈」任務也將正式啟動，並結合了遊戲豐富精彩的劇情、刺激的遊戲方式以及獎勵，開創遊戲新境界。在全新的 PvE 任務模式中，玩家們必須尋找散落在地圖中的寶藏才能解開《Apex 英雄》的秘密。

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Loba加入 Apex 競技場的同時，也會揭露王者峽谷中被埋藏的秘密，讓玩家們有機會在本季體驗地圖中的全新元素。玩家們還會發現全新的戰鬥通行證，內含各種財寶及獎勵。此外，玩家會看見賽季再次一分為二，積分聯賽系列賽 4 會先在王者峽谷登場，隨後於 6 月重返世界邊緣。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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