Apex Legends新活動系統覆蓋開跑　新裝備「進化防護罩」越打越有

人氣不俗的「食雞」遊戲《Apex Legends》Apex英雄的新活動「系統覆蓋」（SYSTEM OVERRIDE）已經開跑，除了有新模式和一些平衡性改動之外，更引進了新裝備「進化防護罩」，相當有趣。

進化防護罩一開始只有25點護甲，比最弱的白甲更弱，但只要玩家去未倒地的敵人造成一傷害後就可令護甲進化，進化後的護甲將有更好的性能，最高可以進化到125點護甲，亦即比紫甲/金甲更高，但不知道會否像金甲一樣有專用技能。

進化防護罩目前只會在新的活動模式「超時空戰利品」（Deja Loot）中出現，在收集玩家意見後再決定是否在其他模式中引入。

而新模式「超時空戰利品」也有特別玩法，就是此模式中所有物品的位置都是固定的，整個活動期間都不會改變，換言之玩家可以記憶最好的戰利品所在地規劃出最理想的路線。當然你懂得的時候其他玩家也懂得，是冒風險搶佔高階戰利品還是避強就弱生存第一就看你的戰略。同時「超時空戰利品」將有專用的活動獎勵積分計，以便玩家更易取得所有獎勵。

最後就是固定的新武器外觀以及「課長」外觀傳家寶，今次是「跑步佬」辛烷，造型非常好看，但同時也所費不菲，留名等課長出手了。

接下來說說應該比較多人關心的平衡變動，首先有直布羅陀的削弱，槍盾由75點耐久下修至50。另外有尋血犬的加強，主動技能「Eye of the Allfather」射程提升至3倍，顯示敵人的時間也延長1秒，不過發動時間也增加至0.8秒。官方說此改動是希望尋血犬的主動技除了在巷戰中快速找出敵人外，也希望能讓玩家在較遠距離先確認敵人位置以便作戰術部署。

道具改動方面首先背包基礎空間增加2格，但是各種物品的堆疊數也相應減少：最重要是重火力（手榴彈）的堆疊數減至1，亦即很難再像以前那樣儲起十個八個手榴彈瘋狂轟炸了。

最後就是大家都很歡迎的和平使者削弱和哨兵的增強，不過很多人提人哨兵充能系統需要改善這方面就未有觸及。