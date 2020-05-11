《Cyberpunk 2077》連生殖器大小都可以揀！？進一步確認性愛內容

娛樂軟體分級協會 (ESRB) 正式公開了《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）的分級資訊細節，除了讓玩家們大致了解到將會在這款遊戲中看到的內容之外，也稍微揭露了一些與本作角色創作系統有關的細節，像是玩家可以在遊戲中能夠自行調整角色的生殖器大小。

根據分級協會公開的資訊，玩家可以自由選擇角色的性別以及外觀等大量細節，而在過程中，也能看到畫面上對於角色胸部、臀部和生殖器大小的描繪，玩家能夠自由調整這些部位的大小和其他要素。而在之前，CD Projekt Red也曾經強調過他們並不會在《電馭叛客2077》中導入傳統的性別選項，而是將會提供玩家們更加「多樣包容化」的角色創作選單。

除了這個前衛的角色創作選項之外，分級協會的資訊中也提到了《電馭叛客2077》還包含「內購」選項。但CDPR隨後也向IGN表示，分級協會所提到的「內購」，指的是玩家能夠在遊戲中購買 DLC 等額外章節內容，而不是其他遊戲常見的「微交易」。

而就以目前公開的分級資訊來看，就如同澳洲分級協會之前的報告，《電馭叛客2077》確實獲得了「M17+」的成人級分級，遊戲也將包含大量的成人內容。無論是性愛畫面、暴力、血腥以及大量髒話等。

報告內容還寫到，在這款遊戲的部分事件中，玩家可以獲得是否與其他要角或是娼妓角色性交的選項。這些簡短的性愛畫面還會以第一人稱的視角呈現，描繪幾乎全裸的角色們在過程中進行各種性愛體位，同時發出呻吟聲。部分的片段還包含了對於某種「推進運動」的概要片段，在其他片段中還能看到角色的頭部在伴侶的胯下前後移動。

相關圖輯：《Cyberpunk 2077》細節公開 Motion Capture製作第一身性愛場面▼▼▼

+ 46 + 45 + 44

根據CDPR公開的最新資訊，他們將會在6月11日的「Night City Wire」活動中公開更多關於這款遊戲的資訊。隨著《電馭叛客2077》的上市日期越來越接近，玩家們也將會看到更多遊玩內容等其他細節的揭露。此外，CDPR也表示他們將會在遊戲正式上市之前搶先揭露與 DLC 計畫有關的細節。

延伸閱讀：

三人合作射擊《Second Extinction》 拯救陷入恐龍危機的地球吧

《死神來了》像素版絕命終結站 Epic Store限免領取

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】