《Mafia: Trilogy 四海兄弟 三部曲》移植　經典犯罪遊戲初代重製

2K 宣布，將預定在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出人氣犯罪動作遊戲《四海兄弟》最新系列作同梱合輯《Mafia Trilogy》（四海兄弟 三部曲），並將於 5 月 19 日半夜 24:00 公開遊戲最新情報。

《Mafia 四海兄弟》為 2K 自 2002 年起陸續推出，讓玩家們化身為美國黑幫老大，如何透過各式各樣劇情來擴張勢力搶奪地方的人氣犯罪動作遊戲系列。至於本作，則是將系列作前三代重新移植到現世代主機上再度推出，並直接打包同梱，讓玩家們可以一次體驗系列作故事魅力的同梱合輯。

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而除了推出三部曲合輯之外，官方也宣布，將預定於 8 月 28 日在 Microsoft Store 推出將初代給完全重製的《Mafia Complete Edition》（四海兄弟 完整版）讓玩家選購。本作為一款將 2002 年在 PC／PS2／Xbox 等平台推出的系列作初代，給完全移植重製到 PC 等平台上再度推出的重製版。

（Microsoft Store圖片）

附帶一提，在《四海兄弟》一代中，將會以 1930 年代美國禁酒法時期作為背景，描述原本只是計程車司機的主角湯米，如何被捲入一連串的黑幫鬥爭而加入其中，並從一名黑幫嘍囉手下不斷往上爬的黑幫生涯。喜歡初代的玩家們，可別錯過這次難得回顧體驗的機會。

《Mafia 四海兄弟》最新系列作同梱合輯《Mafia Trilogy》（四海兄弟 三部曲）將預定在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出（Youtube影片截圖）

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