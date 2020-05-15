【動物之森】與Pokemon神奇融合 無人島釣鯉魚王、同比卡超玩

遊戲動漫
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《集合啦！動物森友會》短短 6 周就創下 1 千萬套以上的購買，也造成 Nintendo Switch 主機供不應求，就可以知道這款遊戲受到多少人的喜愛。如果這麼高人氣的《集合啦！動物森友會》搭配已經風靡世界許久的《Pokemon》合作，將會是怎麼樣的情景呢？近期就有國外 YouTuber 自製影片，假設《Pokemon》的小精靈出現在無人島，會與居民可能發生的有趣互動。

《Pokemon》角色完美融入《動物森友會》（點圖瀏覽）↓↓↓

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影片中可見，遊戲的主要發生地還是在無人島上，劇情不是以《Pokemon》那樣專注於捕捉和對抗，而是將《Pokemon》中著名的角色搬到島上，就像普通的村民一樣和樂的生活在一起。一起和比卡超在沙灘上曬陽光浴，一起和信使鳥堆雪人。

影片中利用寶可夢的角色特性，結合遊戲場景做了非常有趣的畫面。像是平常玩家射氣球禮物，影片中改由飄飄球攜帶禮物；敲石頭則改成了敲打隆隆岩，小拳石還會在旁邊助威吶喊。特別的是，玩家過橋時，還會被從天而降的卡比獸擋住去路，撐竿跳過河時，不小心還會掉進地鼠的洞裡。此外，網友還將《Pokemon GO》中的地圖帶入《動物森友會》中，只是如果遊戲能附加導航功能就更好了......

在這支影片中處處可見網友想像中的《Pokemon》+《動物森友會》世界，讓寶可夢中的角色巧妙無違和的融入動森的場景中。儘管這樣的合作不知道何時才能實現，但想看比卡超大戰西施惠的玩家，不妨先到《任天堂明星大亂鬥》中體驗看看！

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇《動物之森》與日常生活五大對比！▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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