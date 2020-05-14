【動物之森】YouTuber挑戰改用健身環控制　被黃蜂追跑到叫救命

相信沉迷於《動物森友會》的你和我，周末多少都因為忙著在島上玩，荒廢了一點生活吧？（笑）如果前陣子你還買了《健身環大冒險》，就算明明冷落了它好久，但是尤於《動森》實在太好玩了，所以你也提不起勁重回健身環的懷抱。不管真相是什麼，懶散的身體都該動一動了！好消息是，現在你可以用健身環在島上走走跳跳！日前，YouTuber Super Louis 64 就用健身環來一場《動森》大冒險，可以繼續玩遊戲，又可以做一下核心運動，這兩全其美的方法，趕快學起來！ 文：Lorry Liao, Kai Li（GQ Taiwan）

就在許多人躺在沙發上整個周末玩著《動森》的同時，YouTuber Super Louis 64 仿效先前用健身環玩《黑暗靈魂》（Dark Souls）和《瑪利歐賽車系列》（Mario Kart）的經驗，用健身環來玩《動森》。雖然這看起來的確可以燒掉不少卡路里，不過要將兩者連接可不容易，他先是自備了一系列的搖桿訊號輸出轉接工具，包括轉接器、無線訊號延伸器和藍牙轉接器，接著要自編劇本，哪個動作代表什麼。譬如說，在 Super Louis 64 的劇本中，深敦為開啟工具箱，使用道具時，要瘋狂擠壓健身環，在小島上「奔命」也是可以的，一連串的設定，就是要你動起來！

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你覺得這樣的《動森》玩法如何？編輯光是看就已經覺得好累了，大概周末玩完，瘦個 3 公斤不成問題！另外，Super Louis 64 也意外發現一向可愛的事情，就是當在 Nook 商店奔跑轉圈的話，豆狸和粒狸也會在你後面追著跑！說了那麼多，如果今天心有餘力的話，不妨研究看看要如何在現實生活中跟著《動森》人物動起來！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：網友瘋傳：「累爆！」用健身環玩《動物森友會》，被蜜蜂追跑到超喘！】