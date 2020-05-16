鬼滅之刃小說第三作《風之路標》7月登場　實彌成為風柱故事公開

《鬼滅之刃》小說版第三作《鬼滅之刃 風之路標（鬼滅の刃 風の道しるべ）》將於 7/3 發售。系列書籍的前兩本分別是《鬼滅之刃 幸福之花（鬼滅の刃 しあわせの花）》、《鬼滅之刃 斷翅之蝶（鬼滅の刃 片羽の蝶）》，都是短篇小說，而第三作將以風柱‧不死川實彌的出生秘密為主題展開故事。

既不知道日輪刀的存在、也不知道鬼殺隊的成立，少年時代的不死川實彌只是賭上性命將鬼殺掉，遇見鬼殺隊士‧粂野匡近之後，他將實彌也變成了鬼殺隊的一員。漸漸對匡近打開心房的實彌，過著以成為「柱」為目標、奮力切磋成長的每一天，某日發生了人們在某間大屋附近一個個消失的事件，兩人開始就這個事件展開調查。

其他還有「霞柱」時透無一郎與打造日輪刀的小鐵的交流，伊之助與香奈乎不為人知的友情故事，還有高人氣「鬼滅學園」等相關章節，而封面和內頁插畫則是由原作者吾峠呼世晴親自繪製。小說《鬼滅之刃 風之路標（鬼滅の刃 風の道しるべ）》將於 7/3 正式在日發售，未含稅價格是 700 日圓。

▼▼▼相關圖輯：*劇透注意*《鬼滅之刃》真的完結了？▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

▼▼▼相關圖輯：爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子 神還原兼可愛到犯規！▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「gamebase」授權轉載。】