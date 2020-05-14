《鬼滅之刃》漫畫最高潮速報！真的完結了？還是推出現代篇新章？

《鬼滅之刃》一如早前網上爆料，在5月14日最新一期《週刊少年JUMP》中，第205話真的進入「現代篇」！究竟是向《JOJO奇妙冒險》致敬開「現代篇新章」，還是玩《新世紀福音戰士》那種「一覺醒來發了場夢」的穿越劇？我們馬上以網上流出圖一一分析！但為免劇透，內容改以圖中字方式，跟其他劇透內頁都收在下面的圖輯中，點擊放大就可看到！

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《鬼滅之刃》相信是真的完結了，且有日本八卦雜誌報導，作者吾峠呼世晴因九州老家有事，會離開東京退出漫畫界！但其實由原作者創作劇本，再由其他人繪畫續集（比如《BORUTO-火影新世代-》）的例子也是有的！近日又有高橋留美子授權給動畫商創作《犬夜叉》的續集，fans可以抱開放態度去期待。

總之，在此感謝吾峠呼世晴小姐4年來繪畫《鬼滅之刃》。

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