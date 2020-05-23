PS4暫停商店服務　XboxOne禁走後門　中國玩家瘋狂互相傷害？

大家都知道中國SONY PSN在5月10號開始停止了商店（Store）服務，最近另一邊廂的Microsoft也為Xbox ONE進行更新，令中國玩家再無法前往其他地區下載未經審查的遊戲。而最吊詭的是，據知這兩宗事件都是由中國玩家互相舉報引發，兩大陣營的玩家正在瘋狂互相傷害？（文：永高／編：胡劍威）

PS4不尋常「系統升級」

PlayStation中國於5月10日指由於「系統升級」，即日起暫停服務，並向用戶致歉。官方在微博公布：「由於系統安全升級原因，PS4中國商店從5月10日早上7點起暫停服務。」問題在於過往系統安全升級只會維持半天至一日，而且會列明恢復時間，今次則完全沒有，而且暫停服務至今已超過兩星期，可見事件極不尋常。業界普遍認為是跟中國玩家使用「福利bug」或「後門bug」下載未經審查的遊戲有關，下文再詳述。

PlayStation中國於5月10日指由於「系統升級」，即日起暫停服務，並向用戶致歉。

Xbox ONE「2493」更新

至於Xbox ONE的更新，表面上是全球性的，所有玩家都需要進行一個名為「2493」的更新。這個更新對於其他地區玩家來說並沒有什麼特別，不過對中國玩家來說，卻令他們無法再前往其他地區商店，下載未經審查的遊戲。更新後玩家不能再走後門前往其他地區商店，但在中國商店購物則相安無事，但對於一些本來已登陸至其他地區商店的玩家，部份甚至出現鎖機情況令人擔憂。

Xbox ONE更新令中國玩家無法再前往其他地區商店，下載未經審查的遊戲。

「軟飯」檢舉PS4

令PS4中國商店暫停服務的，據知是一名俗稱「軟飯」的Xbox ONE機迷，他的名字叫「森里螢四」。在這裡我們首先要知道PS4中國商店的運作情況，本來中國版的PS4理論上是不允許玩家在中國商店以外的其他國家商店購物，不過事實上玩家可自行在設定調較自選地區，中國玩家普遍稱為「福利bug」或「後門bug」，而官方則隻眼開隻眼閉，情況就如Steam的做法一樣可以偷偷地賺，畢竟有利潤廠商也不想一刀切拒絕。但因為「森里螢四」的檢舉，Sony不得不重新「揸正嚟做」。

「森里螢四」不止是軟飯，還是不折不扣的SONY Hater，除了稱呼PS4玩家為「索狗」，更在每個貼文Hashtag「每日精彩索狗」，以辱罵PS4玩家為樂。至於他的檢舉根據，則來自他的留言：「對了我想玩更大的，乾脆舉報索尼辱華如何？」「我不能玩，那就大家都不要玩！」「這圖是我舉報的，黑軟任都沒關係，但索狗必須死！」。雖然未能證實是否真的由他舉報，不過現時暫停服務卻是不爭的事實。即使他日重開，相信也將會跟Xbox ONE一樣，從此再無「後門bug」。

雖然未能證實是否真的由「森里螢四」舉報，不過現時暫停服務卻是不爭的事實。

「使用外服一個也走不掉！」

而令到Xbox ONE玩家無得再走後門的，據知是來自另一位中國網友的投訴，這位網友名為「Xbox永世為奴」，他在網絡上公開聲言：「Xbox One和PS4都是我舉報的！根本不是官方開會或者實名制的原因，而是兩間廠商都進入整改期！等正式更新完系統後，全部主機都會鎖服及鎖光盤，如果有玩家已經使用外服的，將會一個也走不掉！」有看罷滿腔怒火的玩家以咀咒回應：「你還活著啊？」當然也有人不相信他的言論，高呼無圖無真相，不過「Xbox永世為奴」卻未有進一步回應。

後記：下一個是Switch？

如果上述舉報屬實，那麼今次「PS4中國商店暫停服務」以及「Xbox ONE玩家無得再走後門」，便是同樣由中國玩家引起，大家互相仇視互相憎恨，最後在一個封閉的鎖國文化氛圍下相相無機打，不能再透過互聯網跟世界接軌。除了PS4和Xbox ONE，有不少中國玩家擔心下一輪禁制潮將會是任天堂Switch。早前中國政府已因為有玩家以習近平開玩笑禁止《動物之森》發售，因此很大機會下一輪針對的對像將會是Switch，檢舉用非正常途徑玩未經審查遊戲的國行版Switch……如此一來，中國三大遊戲主機都變成「閹割版」，中國玩家不能與全球玩家睇齊，只能望著隔離飯香，然後繼續互相傷害。