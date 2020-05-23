《鬼滅之刃》爆cos彌豆子彈紅蓮華 鋼琴家Pan Piano賺200萬點擊

【《鬼滅之刃》彌豆子彈紅蓮華】現在的日本動畫歌曲，都要找美美的聲優cosplay拍MV，視覺聽覺同時擁有至福享受。在YouTube上，就有「小p的音樂工房」（Pan Piano）、「Ru's Piano Ru味春捲」兩個喜愛以鋼琴獨奏cover動漫歌曲，兼且會作出相應cosplay打扮的美眉音樂YouTuber！

而人稱「爆乳鋼琴家」的Pan Piano ，5月21日乘《鬼滅之刃》完結時機，推出了LiSA主唱OP曲《紅蓮花》的片子，小P性感扮彌豆子， 2分鐘內就累積到4萬次點閱數，一星期內達200萬點擊。

小P性感扮彌豆子彈LiSA主唱OP曲《紅蓮花》， 2分鐘內累積到4萬次點閱數，一星期達200萬點擊。

近日有人回帶翻看Pan Piano由出道至今的「進化史」，做了些MEME，發現小P的衣服愈緊，點擊率就愈高。

有網民cap圖比較Pan Piano 有cos／無cos兩者點擊數的分別，笑言再落力做內容也不及視覺震撼。

出道期：3年半前只拍一雙手跟鋼琴，別說cosplay或晒胸，連身體也看不到，首支影片《Love Live！Snow Halation》，儲足3年半也只得17萬點擊。

首支影片《Love Live！Snow Halation》，儲足3年半也只得17萬點擊。

後來Pan Piano開始「懂得玩法」，鏡頭愈來愈wide，露出黑絲、換上不經意的突顯胸部線條的洋裝，漂亮而不低俗，這時期要看歌曲本身的熱播度，大約收穫10至50萬點擊。

2020年4月！Pan Piano為紀念頻道登錄者達40萬人，首次Cosplay成女性版路飛，演奏7首《OnePiece》樂曲的串燒作品，果然一炮而紅！點擊率達135萬！從此，小P前後扮過千與千尋、火影、未聞花名、涼官春日……當中衣著最「突出」的《Re：Zero》終破200萬大關！

小P紀念性首次Cosplay，原來是反串扮路飛。（Pan Piano頻道截圖）

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「Ru味春捲」的Cos露出度沒那麼高，但勝在樣子漂亮，去年她另一位小提琴美女「Kathie Violin 黃品舒」合演紅蓮華，收看次數達676萬！

其實「小p的音樂工房」明顯有靠身材和打扮吸引觀眾，但屈她食水尾彈《鬼滅》就證明你沒做功課，其實整整一年前，小P沒有Cos，正正常常彈紅蓮華一樣儲了276萬點擊。

一年前，小P沒有Cos，正正常常彈紅蓮華一樣儲了276萬點擊。