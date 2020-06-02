FF之父坂口博信新作將回歸原點　《Terra Battle》6月底終止營運

日本知名遊戲製作人坂口博信領軍的日本 MistWalker 開發製作，自 2014 年起在全球各地陸續推出上市的夾擊戰鬥 RPG《Terra Battle》，宣布將決定於日本時間 6 月 30 日 09:00 結束營運。

《Terra Battle》為一款由之前曾開發製作《FF》系列的坂口博信所製作，讓玩家們在棋盤上地圖關卡上移動角色，透過我方角色夾擊包圍敵人來進行戰鬥，搭配各種職業技能組合，充滿高戰略性的夾擊戰鬥 RPG。

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而在這次的停運部分，據官方表示，這次結束營運的理由，主要是因為官方判定「今後要再繼續提供玩家們服務內容將會有所困難」，因此才決定將遊戲關閉停運。而針對這次的停運，身為遊戲製作人的坂口博信野特地公開一段最新訊息：

雖然非常可惜，但我覺得《Terra Battle》也該是停止服務的時候了。 《Terra Battle》自 2014 年 9 月在加拿大推出測試版下載以來，在 10 月起陸續在日本、美國、加拿大、英國、法國、德國、西班牙等地區正式營運，並於接下來 2015 年 4 月在台灣、香港、澳門上架，在這約六年左右的時間裡，非常感謝這麼多的玩家們來遊玩我們的遊戲。 在《Terra Battle》中，我們最初考量的，是想做一個以「夾將棋」為基礎的系統，同時這也是我們第一次製作在手機上推出的營運型 RPG，在這過程中，自己也學習了非常多。「並不是說這條路雖然不行但卻是個很好的經驗」，但不管如何還是必須要感謝有這樣的一個經驗。 現在，MistWalker 正準備在 Apple Arcade 平台上，推出下一款作品《Fantasian》。自己將會回到 FC 任天堂時代的原點，來重新嘗試當時的表現方式，全力來進行開發製作，希望在下一個「世界」裡，還能再度與大家相逢。 今後也還請大家多多指教。

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