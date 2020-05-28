《勇者鬥惡龍 達爾的大冒險》家用機、手遊、街機三款新作大公開

日本 Square Enix 宣布以「稻田浩司」著作經典漫畫《勇者鬥惡龍 達爾的大冒險》（舊稱：神龍之謎）為題材選在27日晚間在 Youtube 直播，公開遊戲新作消息，《勇者鬥惡龍》之父堀井雄二、三條陸原作透過視訊連線參與此次特別節目。

《勇者鬥惡龍：達爾的大冒險》是日本國民 RPG 《勇者鬥惡龍》世界觀的創作作品，由三條陸原作，稻田浩司作畫，全篇作品 37 冊，累積發行量超過 4700 萬本。故事敘述魔王巴特拉被勇者阿邦擊敗後，原先的怪物回歸善良，並收養了一位漂流到島上的嬰孩取名為「小呆」（台灣譯名／香港：達爾），多年後，魔王軍即將復活，阿邦收了小呆為徒，重新為了和平而挑戰新魔王的故事。

（《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》PV截圖）

揭露動畫卡司陣容後，SQUARE ENIX 第一開發部遊戲專案製作人市村龍太郎來到現場與飾演何布、瑪拇的聲優豐永利行、小松未可子一同進行《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》遊戲專案的相關情報。

手機遊戲《勇者鬥惡龍 達爾的大冒險 -魂之絆-》2021 年預定

描述達伊與朋友們熱血的冒險為主軸，類型為「爽快『大爆進』RPG」，組成最多三人的冒險隊伍，與夥伴不斷的打倒擋在面前的強敵，玩法為指令式的動態 3D 戰鬥，以動畫展現每個角色施展技能的帥氣瞬間。小松未可子與豐永利行也表示相當期待到時候收錄哪些招式！

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Arcade Game 《勇者鬥惡龍 達爾的大冒險 CrossBlade》

以實體卡牌結合大型電玩機台的對戰卡牌遊戲，透過卡牌召喚來自《達伊的大冒險》人氣角色，並可透過卡牌在場面的擺放方式進行戰鬥，2020 秋季預定。

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開發中家用主機新作《Infinity Strash 勇者鬥惡龍 達爾的大冒險》

為動作角色扮演遊戲類型，登場主機平台未定，預告影片中可以看到達伊與巴藍的激烈死鬥，以及簡單操作的斬擊動作類型，可以操作達伊進行刺激的戰鬥，遊戲還在開發中，目前推出時程預定 2021 年發售。

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