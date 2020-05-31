《Outriders》實機Gameplay影片公開　透露登場職業Trickster情報

Square Enix 預定於 2020 年冬天在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出，波蘭 People Can Fly 所開發製作的 MO 系 RPG 射擊新作《Outriders》，官方特地公開四段遊戲最新實機展示影片讓玩家們欣賞。

《Outriders》官方日前公開了四段最新的Gameplay影片讓玩家先睹為快：

本作為之前曾開發《Gears of War 戰爭機器》系列、《Fornite 要塞英雄》與《Bulletstorm 狂彈風暴》的波蘭 People Can Fly 開製作，以外星球「Enoch」作為舞台的 Sci-Fi 科幻風 RPG 射擊遊戲。在遊戲中，除了有能使用火焰控場的「Pyromancer」、擅長速度與時間操作的高機動「Trickster」、擅長重力操作，可以裝備強力裝甲的接近戰「Devastator」等職業角色讓玩家們使用外，還支援最多 3 人的 Co-op 協力同樂，讓玩家與朋友一起組隊探索，解開這座星球未知之謎！

而在這次官方所公開的「First City」、「Custom User Interface」、「World Tiers」、「The Trickster」等四段實機展示影片部分，除了將會為遊戲內登場的都市舞台與故事場景進行介紹之外，另外還有玩家介面自訂、世界舞台、遊戲內登場職業「Trickster」等最新內容展示，玩家們可以透過這次的影片，來確認有關本作最新的內容特徵，為這場即將到來的末日之戰作出萬全準備！

玩家介面自訂：

世界介紹：

「Trickster」職業介紹：

【相關圖輯】點擊即睇5月注目遊戲▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「gamebase」授權轉載。】