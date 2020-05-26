【動物之森】推動物變相撲Game有得諗！衣裝、場地設計認證公開

由任天堂推出的《集合啦！動物森友會》，推出後好評不斷，各種獨特我的設計內容更是吸引許多玩家目光。近期，包括台灣故宮博物院、美國紐約大都會藝術博物館與蓋蒂博物館等，陸續推出各種美術藝品，讓玩家們能收集這些美術館的藝品來裝飾自己的島嶼之後，如今，就連日本相撲協會也參與，限期推出大相撲主題的「My Design」我的設計讓玩家們收集使用！

據日本相撲協會於官方 Twitter 上表示，這次與《集合啦！動物森友會》的合作，自 5 月 24 日起為期共 15 天，官方將在遊戲內推出以大相撲為主題的「My Design」我的設計，其中包括相撲比賽中力士們使用的兜檔布、比賽前繞場的懸賞幕等各種道具，讓玩家們可以來自由打造屬於自己原創專屬的相撲島世界！

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附帶一提，隨著本次遊戲與日本相撲協會的合作，目前在網路上也已經有許多玩家們發揮自己的創意，創造了包括相撲女子們在兩國國技館的線下會，以及以力士們的浴衣為主題的外觀道具，有興趣的玩家不妨現在就先來欣賞看看吧！

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