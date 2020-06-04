人中之龍7、新櫻花大戰半價！SEGA慶祝成立60週年43款遊戲大減價

世雅股份有限公司為了紀念 2020 年 6 月 3 日 SEGA 成立 60 週年，即日起至 6 月 16 日（二）的期間內，將在 PlayStation Store 上針對販售中的部分 PS4 專用遊戲，以特別價格來舉辦優惠販售活動。這次優惠販售活動中將以至今從未有過的優惠價格提供 SEGA 嚴選的人氣作品與經典名作，請千萬別錯過這難得的機會！

PS4遊戲／PlayStation Store「DAYS OF PLAY」優惠販售（期間：6月3日～6月16日）

本次優惠販售的重點遊戲，當然就是首度以 50％OFF 優惠提供的《人中之龍7 光與闇的去向》。這款《人中之龍》系列最新作起用了新主角「春日一番」並將遊戲類型更改為 RPG，掀起了許許多多的話題，而在遊戲發售後則是在業界內外獲得「滿滿的遊戲樂趣」等反響以及極高的評價。除此之外，《新櫻花大戰》、《審判之眼：死神的遺言 新價格版》、《Dragon's Crown Pro》，甚至是 3 月才剛推出的《受讚頌者斬》等等，超過 40 款以上的遊戲將以特別價格進行販售。

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※更多遊戲資訊請至活動網頁查詢。

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