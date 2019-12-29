【新櫻花大戰．攻略】最終話 繼承意志者（附全女角爆機Ending）

【新櫻花大戰．攻略（最終話 繼承意志者）】神山及櫻與夜叉戰鬥後被送到10年前與降魔皇戰鬥前的帝都，而且更與櫻的母親見面...究竟發生何事？最後，為大家準備最終章「繼承意志者」的故事攻略流程，以及5位女主角的爆機ending故事。

打敗了夜叉後，亦知道夜叉並非真宮寺後，櫻終於放下了心頭大石。不過同時，神山及櫻二人被吸進了10多年前的帝都之中，更在櫻的故鄉與櫻的母親見面...面臨與幻庵葬徹最後一戰前，櫻與母親終於淚之感動再會。今回為大家帶來最後一話「繼承意志者」的基本流程以及最住對答。

似乎因為力量暴走而令神山及櫻時光倒回10多年前，與櫻的母親見面（遊戲截圖）

難得看到瑪洛麗特面對神山臉紅的樣子（遊戲截圖）

新櫻花大戰最佳對答流程：最終話 繼承意志者

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新櫻花大戰攻略流程：最終話 繼承意志者

1. 神山與櫻被吸進時間空間之中，回到了十多年前的帝都 2. 在櫻的故鄉可再次與她的母親見面 3. 三人見面後，櫻與母親作最後道別後 4. 看到櫻花樹下的小櫻被降魔攻擊，櫻立刻拔刀一刀兩斷將降魔擊殺 5. 二人回到去魔幻空間，而且花組眾人靠真宮寺櫻的力量而復活 6. 為了消除幻庵葬徹的屏障，堇決意使出「北斗七星之陣」 7. 需要同時間於7個特異點發放靈力來解放「北斗七星之陣」 8. 與副隊長前往戰場中不同的特異點 9. 小心與同伴前進，地面有不少毒觸鬚外，幻庵葬徹不時會放出魔力彈攻擊（多利用R1閃避） 10. 花組眾人加上上海華擊團、倫敦華擊團以及柏林華擊團眾人出來協助下，成功啟動了「北斗七星之陣」 11. 奪回了帝鍵的櫻，將幻都再次封印起來，成功封阻幻庵葬徹的力量來源 12. 與幻庵葬徹作最後一戰 13. 戰鬥方式很簡單，多閃避幻庵葬徹的魔力彈攻擊，以及多留意他左邊掃手攻擊。等待他打鎚落地面時迴響反擊，停下來時再以合體技及必殺技攻擊。雖然他的體力很高，但要擊敗幻庵葬徹並不困難

最終話 繼承意志者 故事圖片

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櫻的故事及Ending

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庫拉麗絲的故事及Ending

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初穗的故事及Ending

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薊的故事及Ending

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安娜史塔西亞的故事及Ending

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