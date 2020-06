【PS5】SIE指不會為競爭降低定價！新推出PS4遊戲將強制向上支援

PS5 雖然先前公開了採用技術與硬體規格、控制器樣貌以及 Unreal 5 引擎的技術展示,但玩家最關心的價格問題, Sony互動娛樂(SIE)則強調會根據這台主機的「價值」來決定最終的定價,並不會為了競爭而將價格壓到最低。

在接受外媒網站的訪談中,Sony互動娛樂執行長 Jim Ryan 也終於談論到了一些與 PlayStation 5 主機價格有關的話題:「我想談論這個話題的最佳方式,就是先竭盡我們所能,為這台主機提供最棒的價值主張 (value proposition)」Jim Ryan 表示︰「這並不一定意味著最低的價格。所謂的價值也包含了許多層面。在我們的領域中關鍵就是遊戲本身,而價值則代表了遊戲的數量、深度、廣度、品質和價格…這一切以及它們如何發揮更功效,都足以定義這個平台」Jim Ryan 表示。

↓↓↓ 相關圖輯:PS5主機新渲染想像圖 ↓↓↓

Jim Ryan 也談到了他們目前並沒有計畫要讓未來的 PlayStation 5 獨佔作品同時在 PlayStation 4 平台上發行。但Sony將會在今年 7 月 13 日開始套用全新的規章,規定之後發行的 PlayStation 4 遊戲都必須要相容 PlayStation 5主機。

↓↓↓ 相關圖輯:PS5 38款首輪發布遊戲名單曝光 ↓↓↓

「最近的經歷也教會了我們,所謂的電玩並不僅是一種消遣而已,而是個能夠在非常時期為經濟帶來幫助的商業形式之一。」Jim Ryan 表示「這十分合乎邏輯,人們沒有錢可以出門,所以會選擇待在家中。以目前來說,沒有人能夠預料接下來的經濟衰退將會如何,或是其影響深遠和持續時間。這可能將會成為歷史性的模板或是形式,而能夠套用在過去的模式已經無法在未來使用。」

↓↓↓ 相關圖輯:PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

PlayStation 5 主機於今年年底正式上市之前,玩家們可以先期待次世代來臨前的重量級獨佔大作,像是 6 月 19 日推出的《最後生還者2》(The Last of Us Part II)以及 7 月 17 日推出的《對馬戰鬼》(Ghost of Tsushima)。

↓↓↓ 相關圖輯:官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

【本文獲「gamebase」授權轉載。】