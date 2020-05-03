LEGO 達人自製Z高達完全變型亞斯曼「漢堡包」成半個大人咁高！

遊戲動漫
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LEGO達人Moko@LEGOdouMoko又有全新自組作品！完全變型《Z高達》可變型MA NRX-044 亞斯曼！

原來Moko早就想整「漢堡包」，但當時他只找到合用的綠色積木，則沒有合心水的橙黃色LEGO block，最終作罷。在2013年在LEGO Chima終找到適用零件，一直儲、有時又停一停，終於在2019年12月才動工。

（@LEGOdouMoko圖片）

頭部內有可動的獨眼，紅邊感覺有點像大魔。

（@LEGOdouMoko圖片）

大型光束步槍也有35cm長！真的非常巨型！旁邊有收納式扣位，變型時要打開。

大型光束步槍也有35cm長（@LEGOdouMoko圖片）

完成後的LEGO 亞斯曼全高約53cm(頭頂高約47cm)，外型上它參照了MIA/HGUC以及HCM Pro，為了承托力，腳部無可耐何地要做粗一點。

腳部噴咀都可以扭動角度。（@LEGOdouMoko圖片）

完成後的LEGO 亞斯曼全高約53cm(頭頂高約47cm)，Moko表示為了重現其變型機構，需要將比例放大，但組件一大就開始有一定重量，一邊要令各可動關節保持支撐力，卻不影響變型設計，一點也不易。

變型時胸部要打開，過程中沒有裝甲保護，原作故事中這位置就是亞斯曼的弱點。

變型過程（@LEGOdouMoko圖片）

經無數次修正後，終花了5個月完成作品。作品可由MS人型完全無換裝變型成「漢堡包」飛行型態，細部如可動獨眼、背包、腳部噴咀，甚至跟足原作駕駛員樣子的LEGO人仔都一一做足！

連駕駛員都跟原作。（@LEGOdouMoko圖片）

駕駛員布朗·布鲁塔克都有用LEGO公仔重現，但Moko表示其實不太滿意。

達人將完成品雙手舉起，才驚見它非常巨型，相信是高達PG模型1／60比例。Moko在日文個人網誌分享感想，本文除以中文解釋、只引用部分圖片，其他部份請到原址收看。

原文網址：（連結

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