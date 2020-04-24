黑色戰鬥暴龍獸 三一萬能俠G Robot魂 Ka版 ZZ　萬代大量新作

BANDAI近日捐贈了1億給WHO世界衛生組織，加上疫情不知拖到何年何日，BANDAI似乎都明白要落力賺錢！近日一口氣公開了大量新作！包括ZZ高達、數碼暴龍戰鬥暴龍獸、三一萬能俠G等多種模型玩具。

Figure-rise Standard Amplified 黑色戰鬥暴龍獸

19年10月推出的Figure-rise Standard Amplified「戰鬥暴龍獸」模型至今仍有小炒味，福利到貨有人排隊等開門買；《數碼暴龍大冒險02》系列的傑作模型，將推出黑色版本「ブラックウォーグレイモン」，套件身型粗暴帥氣、分色完美素組也一流，但改用黑／銀／灰配色後好像弱化了組件的優點，所以BANDAI亦為黑色版加設了一組斬撃effect parts特效件。2020年09月推出／4,730日圓

HG Getter Dragon 三一萬能俠G INFINITISM

鐵甲萬能俠電影《Mazinger Z Infinity》玩代化機設大受歡迎，模型版推出鐵甲萬能俠1／2號及巨靈神後，設定師柳瀬敬之繼續以「INFINITISM」之名，推出同風格的《三一萬能俠G》主角機Getter Dragon。萬能雙飛斧有長短柄替換，可動的馬赫飛翼能夠拆出來化為飛斧用的強化刀刃。Getter Dragon商品向來比1代三一少，fans不要錯過。2020年09月推出／4,950日圓

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HUUC 1/144 NRX-055 Bound-Doc 《Z高達》聯邦軍可變形MA獵犬

獵犬由嘉美尤的「妹妹」露沙美駕駛，特別在相當多戲份，然而款式終究冷門，且體積大構造複雜，一直極少商品（有非變形食玩、首辦模型，換裝變型MIA），1／144模型終於在2020年才首次生產。完成後有19cm高，MS/MA變形前後外觀相當接近原作，大量使用軟膠物料，動力管不會影響可動性。根據暫時文字資料，仍未肯定其變型結構及主武裝擴散米加粒子砲會用換裝形式，還是完全變型。2020年09月推出／5,500日圓

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魂Web商店限定 Robot魂 Ka signature 〈SIDE MS〉ZZ高達

2017年Robot魂 Ka signature 〈SIDE MS〉FAZZ由千幾炒至2、3千銀仍然有人追，近日這套人氣玩具修改為TV版 ZZ高達 重新推出！由Katoki氏按照TV原版設定重新製作頭部，雙肩、前臂上的變形機翼都屬全新製作，另外還可以看出4、5個重新製作的部份（下面比較圖紅圈位置），加上全上色及印字水貼，相當精美。

單獨來看Ka 版ZZ 其實也不能說貴，但相比有重裝甲及大炮的FAZZ，定價只是便宜830日圓（FAZZ定價 14,580日圓），看來都只有硬核fans才會乖乖俾錢。2020年10月推出／13,750日圓

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別忘了將來一定會出TV版藍色裝甲，魂限出裝甲配件，埋單合計幾多錢？自己計。（下圖為舊版ROBOT）