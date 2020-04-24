黑色戰鬥暴龍獸 三一萬能俠G Robot魂 Ka版 ZZ　萬代大量新作

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BANDAI近日捐贈了1億給WHO世界衛生組織，加上疫情不知拖到何年何日，BANDAI似乎都明白要落力賺錢！近日一口氣公開了大量新作！包括ZZ高達、數碼暴龍戰鬥暴龍獸、三一萬能俠G等多種模型玩具。

Figure-rise Standard Amplified 黑色戰鬥暴龍獸

19年10月推出的Figure-rise Standard Amplified「戰鬥暴龍獸」模型至今仍有小炒味，福利到貨有人排隊等開門買；《數碼暴龍大冒險02》系列的傑作模型，將推出黑色版本「ブラックウォーグレイモン」，套件身型粗暴帥氣、分色完美素組也一流，但改用黑／銀／灰配色後好像弱化了組件的優點，所以BANDAI亦為黑色版加設了一組斬撃effect parts特效件。2020年09月推出／4,730日圓

HG Getter Dragon 三一萬能俠G INFINITISM

鐵甲萬能俠電影《Mazinger Z Infinity》玩代化機設大受歡迎，模型版推出鐵甲萬能俠1／2號及巨靈神後，設定師柳瀬敬之繼續以「INFINITISM」之名，推出同風格的《三一萬能俠G》主角機Getter Dragon。萬能雙飛斧有長短柄替換，可動的馬赫飛翼能夠拆出來化為飛斧用的強化刀刃。Getter Dragon商品向來比1代三一少，fans不要錯過。2020年09月推出／4,950日圓

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HUUC 1/144 NRX-055 Bound-Doc 《Z高達》聯邦軍可變形MA獵犬

獵犬由嘉美尤的「妹妹」露沙美駕駛，特別在相當多戲份，然而款式終究冷門，且體積大構造複雜，一直極少商品（有非變形食玩、首辦模型，換裝變型MIA），1／144模型終於在2020年才首次生產。完成後有19cm高，MS/MA變形前後外觀相當接近原作，大量使用軟膠物料，動力管不會影響可動性。根據暫時文字資料，仍未肯定其變型結構及主武裝擴散米加粒子砲會用換裝形式，還是完全變型。2020年09月推出／5,500日圓

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魂Web商店限定 Robot魂 Ka signature 〈SIDE MS〉ZZ高達

2017年Robot魂 Ka signature 〈SIDE MS〉FAZZ由千幾炒至2、3千銀仍然有人追，近日這套人氣玩具修改為TV版 ZZ高達 重新推出！由Katoki氏按照TV原版設定重新製作頭部，雙肩、前臂上的變形機翼都屬全新製作，另外還可以看出4、5個重新製作的部份（下面比較圖紅圈位置），加上全上色及印字水貼，相當精美。

單獨來看Ka 版ZZ 其實也不能說貴，但相比有重裝甲及大炮的FAZZ，定價只是便宜830日圓（FAZZ定價 14,580日圓），看來都只有硬核fans才會乖乖俾錢。2020年10月推出／13,750日圓

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別忘了將來一定會出TV版藍色裝甲，魂限出裝甲配件，埋單合計幾多錢？自己計。（下圖為舊版ROBOT）

RG EVA 2號機 新世紀福音戰士 新劇場版造型 9月發售
幪面超人空我 Figure-rise Standard 驚異全能模型 玩盡紅黑雙色
《福音戰士EVA 新劇場版：終》一番賞景品．EVA初號機30cm高勁型
街霸2 軍佬 搪膠 Bulkyz Guile 開箱 可動臂出阿力COOL兼梳頭
METAL BUILD 初號機 EVA 2020 改版 追加朗基努斯之槍 幻彩塗裝
LEGO Super Mario 樂高瑪利歐 8月有得玩 3個原因應該炒唔起
復仇者聯盟 Endgame 七女俠 COSBABY 現貨齊上齊落
MHW推出15周年金銀火龍雕像　秋葉原睇實物再買限定周邊
《鬼滅之刃》Q版Figure連環出　Q posket再販、Chimi-Mega預訂中
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