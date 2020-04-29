開箱試玩 METAL BUILD 迷惘高達紅異端改 Alternative Strike Ver

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Astray Gundam Red Frame KAI （Alternative Strike ver.） 整個本體及配件其實跟上一款「METAL BUILD 迷惘高達紅色機改（異端高達紅改）9成以上分別。

METAL BUILD 迷惘高達 紅異端 改 Alternative Strike 版 27500日圓（鍾世傑 攝）

先爆箱睇配件

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先來看看未安裝「七變武器」－－戰術複合武裝IIL前，簡潔有型的本體，其實他的可動性蠻高的，試用異端高達紅改擺出《鬼滅》中的水之呼吸劍招吧！

異端高達紅改 使出 水之呼吸劍招！

水之呼吸拾之型：生生流轉（鍾世傑 攝）

Alternative Strike ver.有咩變？

Alternative Strike ver.的推出原因是配合「MB Alternative Strike」(MB Alternative突擊計劃)，令Astray系及Strike系的機體可以共享背包配件而生產，一齊來睇睇變更點：

1）新設計肩甲．不阻可動

上文提過9成配件構造不變，唯一改良是一對肩甲，經Astray Gundam的機械設定師阿久津潤一重新設計，線條變得纖薄銳利，前方更可向來掀起，不阻礙舉高手擺姿勢。

圖左（黑底）就是Alternative Strike 新版，可見肩甲前方能向上掀起。（鍾世傑 攝）

2016年推出的MB迷惘高達素體，設計本身已算不錯，尤其大／小腿的滑動外甲及油壓柱頗有心思，但腳板抓地性、雙重股關節joint這些新一代MB必有的，其實應該趁今次改版加進去，很可惜。

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2）全新消光配色．新拉花

比起舊版使用閃令令的光澤配色，Astray Gundam Red Frame KAI （Alternative Strike ver.）由阿久津潤一重新配上消光啞色塗裝，目標似乎是想跟MB「Strike Gundam」更統一，是變好定變差相當主觀。身上的拉花印字亦耳目一新，不過掣筆者就不太喜歡左肩上不見了「改」字印花。

由阿久津潤一重新配色，拉花印字亦耳目一新。（鍾世傑 攝）

筆者不太喜歡左肩上不見了「改」字印花。（鍾世傑 攝）

「七變武器」－－戰術複合武裝IIL

Astray Gundam Red Frame KAI 最好玩就是一款「七變武器」－－戰術複合武裝IIL，能夠變成長槍、弓箭、三角型背包、V型背包、飛行背包、「禍ノ生太刀」巨爪背包、作業用武裝。

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3）背包共用．Alternative突擊計劃

BANDAI強調MB Alternative Strike版紅異端改的背包可以跟MB Strike Gundam 共享使用。筆者還期待背部的背包駁口會改動，但原來做法跟去日本旅行帶「轉駁插」一樣，只是送了2組新背包駁件：1件給Astray駁Strike背包／1件給Strike駁Astray系背包……失望是少不免，但想深一層這配件也可分給MB 金／藍異端用，做法合理。

還有一件1件新背包是給METAL BUILD Strike Gundam 駁Astray系背包（不連突擊本體）（鍾世傑攝）

METAL BUILD 迷惘高達 紅異端 改 Alternative Strike 版 27500日圓／市面約售＄2000

未買過 METAL BUILD 迷惘高達，現在新版市面不用$2000，頗值得入手。但如果你已經有紅迷，又不太熱忱於將Strike/Astray兩系列的背包互裝，其實也不用多買一隻。
METAL BUILD 迷惘高達改 Alternative Strike Ver
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