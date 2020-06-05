《鬼滅之刃》製作公司社長近藤光疑逃稅　調查後遭東京國稅局提告

去年四月，製作《鬼滅之刃》、《Fate》系列的動畫製作公司ufotable曾被報導過，公司社長近藤光未將旗下咖啡廳週邊銷售所得四億四千萬日圓申報，並且漏報一億四千萬日圓的法人稅，在調查之後，由東京國稅局告發。

動畫製作公司ufotable於2000年創設，除了製作動畫之外，也在東京、大阪、德島三地開設與該社動畫聯名經營的咖啡廳，並且販賣相關週邊商品，據相關人士所說，咖啡廳相關帳目遭到竄改，公司所得也顯而易見的減少，確實足以令人起疑。而東京國稅局調查了 2007年到2018年ufotable的所得金額，共漏申報四億四千六百萬日圓，逃報法人稅及消費稅共約一億四千萬日圓，目前已向東京地檢署提出告發。

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這些不當所得則被保管在近藤社長自家的金庫中，面對NHK的訪問，公司代表律師則表示「目前已經進行補行申報並且將稅額全額納清，對於粉絲們及相關工作人員們的關切感到相當抱歉跟感激，未來將會以製作出更好的作品為目標調整經營。」

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雖然社長被告發，但目前應該不致影響到動畫製作進度，但只要想到賣週邊的背後居然有這樣的別有用心，可能也會讓動漫迷們為之卻步，畢竟動漫同好都是基於喜歡作品的心情而支持商品，這樣的結果只會造成動漫產業的惡循環發生啊......只能說希望這樣的事情未來不要再發生。

近藤光社長（Gamebase授權使用）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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