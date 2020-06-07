玩RED DEAD遇上小粉紅狂躁發作　美國玩人高手YouTuber神應對

遊戲動漫
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中國小粉紅無處不在，在線上遊戲也不時遇上，今次就輪到 RED DEAD ONLINE。而且給美國一位玩人高手 YouTuber 遇上，再次揚威海外：

美國玩家 Daniel（DNSL）在玩 RED DEAD ONLINE 時遇上名為 TANGDIA 的中國小粉紅，初時小粉紅已對 Daniel 表示憎惡美國人（但玩美國背景的美國遊戲..），用中文粗口罵 DNSL 以為他聽不懂。更用種族歧視的禁語問 Daniel 是否黑人。Daniel 冷靜的回應他不能說這個字，是種族歧視。但小粉紅就中英夾雜的回應「我是種族歧視啊，又怎樣？X 你媽」。

之後小粉紅說出奇妙的說話，叫 Daniel 看看特朗普，說他全身都是病毒，病毒是由美國做的不關中國的事。Daniel 冷靜的回應「是啊，是由中國做的」。激得小粉紅立即狂講粗口，不斷人身攻擊。小粉紅原來還有其他朋友，更對朋友說「你不知道嗎？黑人想來中國」。之後幾句的爭論，小粉紅不知為何會總結出：「OKOK 中國牛逼中國NO.1」時，Daniel 冷靜說「NO.1 in Making Virus」立即引致小粉紅腦崩潰穿過臨界點，不知為什麼有人大叫「我是你爹」，但隨即被來 PVP 的 John Wick 一併炸死掉。

原來小粉紅現在不說「你媽死了」，改用下句「我是你爹」來罵人，令人哭笑不得

小粉紅之後開始不斷詛咒 Daniel，祝他全家中病毒死。之後更說全世界都會有人因病毒死，不過中國很安全，又笑美國人買不到廁紙。Daniel 多次叫他冷靜，但小粉紅卻自己越講越起勁，用機關槍般快的中文粗口罵 Daniel。但 Daniel 都是超冷靜的回應「中國現在唯一全球化的就是病毒，haha」，激到小粉紅「扎扎跳」，失去邏輯與理性罵得更加大聲連珠爆發。Daniel 再超冷靜的說「你是中風了嗎？什麼事了？」「你在中風發作嗎？」，激得小粉紅講到好像差點要哭般激動。最後小粉紅好像心灰意冷的自言自語「他聽不懂」，令整段片更加玄。

Red Dead Redemption 2 靚圖

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Daniel（DNSL）本身也是玩人（Troll）的超級「釣魚」高手，常常在玩 Role Play 類 Sandbox 遊戲時很正經地扮傻玩人，而且可以忍住笑超冷靜的做回應。Daniel 更在Garry's Mod自製玩人版圖，耍人程度出神入化，有時更配上控制台的上帝視角看人「中伏」非常搞笑。有興趣可以看看他的其他影片。

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