【Xenoblade 異度神劍終極版】攻略　限時任務皇都阿卡莫托篇

《Xenoblade Definitive Edition》異度神劍終極版有大量支線任務，不少都是期間限定。以下就提供皇都阿卡莫托的限時任務資料及轉變時點：

皇都阿卡莫托是遊戲中最多限時任務的地點，全數總共有54個，並且會在事件後全部消失。而觸發時點就是打至第15章的「機神界中樞」事件。留意當中有一個「取得會員證」任務是關連到燐光之地及邊境村，需要做完兩地的一連串前置任務才會出現，詳情可參閱回邊境村的限時任務。

皇都部份限時任務要點：

「請帶回我兒子！」：需先和米拉利斯交談過

「守護皇都安全！」：需要優先完成，如果完成了「勇氣可嘉的行動」會消失

「永遠和你在一起」或「無論如何都愛你」：是蘿莎或莉可二選一任務

「為了摯友」：需要先和剛葛交談過

「大冒險的準備」：需要先和克拉爾交談過

「冒險者們的遇難」：需要皇都評價2.5星，過了限期的話也會有替補任務

「改正討厭其他種族的心態」：需要先和薇薇安交談過

「再次找回信任的心」：可前往雪山後，及完成「改正討厭其他種族的心態」後發生

「將光芒獻給那雙小手」：需先和米莉亞交談過，及完成「續‧大冒險的準備」後發生

「握住更閃耀的光芒」：完成「將光芒獻給那雙小手」，及皇都評價2.5星後發生

「腰痛老毛病真難受！」：需先和查爾茲交談過

「取得會員證」：需先完成燐光之地及邊境村的指定任務

皇都阿卡莫托限時任務（NPC劇情，26個）：

+ 22 + 21 + 20

皇都阿卡莫托限時任務（討伐/強敵/收集等，28個）：

+ 24 + 23 + 22

其他地區限時任務：