【Xenoblade 異度神劍終極版】攻略　限時任務中央工廠/帝都篇

【攻略】《Xenoblade Definitive Edition》異度神劍終極版後半的支線任務時限很短，想做齊的必需要注意。此篇將提及最後部份，中央工廠及帝都安古尼拉特的限時任務。

中央工廠的限時任務只有4個，其中3個都是突發任務很容易便完成。但要留意最後一個「菲奧倫的新武器」是在15章第二次回去時，與廢品號的船員交談才會發生。帝都安古尼拉特的任務由裝置派發很易接齊，要留意「調查特雷西亞之2」要完成1才派發。如把帝國的任務全部完成，可以取得鎖匙在升降機樓上的層數開啟通道發現秘境。時限任務的時期方面，兩地都是在15章「機神界中樞」事件後完結。但是因為15章時兩地都不能使用傳送功能，只能用走路的回去非常麻煩。非常建議在14章BOSS前便做齊(除了菲奧倫的新武器)。

原作中極容易錯過的限時任務，在終極版有提示親切多了

此外，中央工廠有個稀珍種Lv70的「王城的莫德雷德」，也是給你在15章第二次回去時才挑戰。但要留意因為「機神界中樞」事件後，中央工廠及帝都都無法回去，所以兩地的地標及「收集手冊」也建議取齊，不然就需用NPC交換的手段。

王城的莫德雷德可以在第二次回去時才挑戰，在高台打也不用吃泰坦重擊

中央工廠的限時任務：

帝都安古尼拉特的限時任務：

+ 10 + 9 + 8

中央工廠的收集手冊：

蔬菜：鮮肉哈密瓜、淺黃芋頭

小動物：稜鏡蜈蚣、食纜線鼠、油狐狸

昆蟲：朝露天牛、神秘飛蟲

自然物：白色橡膠板、黑色橡膠板、血油

機械零件：天使引擎A、樹葉線圈、武士道螺絲

不明：紫煙圓筒、X獵豹、高貴零件

帝都安古尼拉特的收集手冊：

蔬菜：多汁藍莓、甜蜜萊姆、熱食香蕉

小動物：銀蕾維西亞花、紫晶香雪蘭、水晶桔梗

昆蟲：紫電蟋蟀、巨鉗蠼

自然物：思念之樹、幸福的羽毛

機械零件：花俏螺栓、藍光增幅器、童話二極體、葡萄發條

不明：艾爾特深藍、黑夜戲劇

其他地區限時任務：