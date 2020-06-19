The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 各敵人應對方法（感染者篇）

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生，以下為全敵人處理方法一覽。

人類敵人的對應方法請見：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 各敵人應對方法（人類篇）

1. 跑者 Runner

最弱也最常見的感染者，但是也不要掉以輕心：一般來說跑者都是要優先處理，因為它們移動很快視野又廣，如果不先處理掉，在應付其他種類的感染者（例如在背刺循聲者的時候）就會被它們發現。慣常做法是潛行暗殺或是滅聲手槍爆頭解決，正面戰鬥時手槍2~3槍，散彈1槍或是用爆炸物都可輕鬆解決。

有時會有些站著不動的跑者，蹲下走過去（正面也可）就能刺殺。

2. 循聲者 Clicker

上集中威脅極大的敵人，因為攻擊全部為即死只要被打到就會gameover。今集多了迴避這個動作，被循聲者追殺時不再那麼容易死了，但相對循聲者也變成「無限體力」：只要發現了玩家就會一直追著玩家跑完全不會停下（就算繞足1分鐘圈子也不會停），這時就要用散彈/汽油彈/磚頭等可以造成硬直的攻擊來打停它。

建議的處理方式當然仍然是潛行解決，注意今集手槍爆頭1槍打不死循聲者（但可以造成大硬直再重擊/補槍），想1槍秒殺的話請用弓箭/獵槍/十字弓/狩獵手槍。

3. 跛行者 shambler

今集新加的敵人，和上集的強敵巨無霸有很多相似之處：它雖動緩慢但是警覺性很高，很容易發現玩家，HP很多（但比巨無霸少）而且不能潛行刺殺。當它們發現玩家後就會跑向玩家並爆出一波腐蝕性氣體，碰到氣體就會極速扣血；在死亡時也會爆出最後一波腐蝕氣體。總言之相當不好對付，建議最好是潛行避免戰鬥；無法避免戰鬥時盡量運用汽油彈/地雷/土製炸彈打停它（跛行者特別怕火），再用散彈打弱點頭部。

一般來說一個汽油彈+2發散彈就能解決跛行者。

4. 巨無霸 Bloaters

上集也有的強敵，但今集中（因為要讓跛行者有更多出場機會）數量相當少。基本上只能以火力強行壓倒，汽油彈、地雷和土製炸彈都是你的好朋友。

今集巨無霸大都在無法避免的戰鬥中出現，只能硬上

5. 潛行者 Stalker

跑者的強化版本，HP和攻擊力都比跑者高，而且經常會推開玩家的近戰攻擊和使用擒抱，除非有近戰武器否則近戰是玩家輸蝕。另外其行動極為安靜，聆聽模式無法看到其位置；但相對地即使它們看到玩家，也不一定會發出聲音或馬上攻擊玩家，行動模式較難捉模 。比較建議不理它們直接過版，或是處理了其他敵人後直接開火正面上（因為偷偷摸摸的實在很煩，正面上比較快）。