The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 12個實用小技巧（上）

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生，以下為實用小技巧合集。

1. 選擇合適難度

聽起來好像是廢話，不過最後生還者是個有一定難度的遊戲，尤其是生還者難度絕對不簡單，比較建議在一周目時選普通或者最多困難，體驗完整個故事、累積一定資源和見過關卡內容後，再在新遊戲+中挑戰生還者難度會比較好。

2. 非戰鬥的地圖盡量搜刮乾淨

正所謂有備無患，沒有戰鬥的地圖請盡量探索：一來可尋找各種收集品，二來可找到製作道具的物資，最重要是可找到零件、技能手冊和維他命來強化槍械和學習技能。也就是說探索得越勤力，戰鬥時就越輕鬆；而且有了足夠物資後，也可選擇在有戰鬥的地圖中不搜刮太多接躲開敵人開門過關。總之就是勤有功啦。

3. 被發現後先逃離現場

雖然不是必要，但一般來說在The Last of Us中潛行是比較有利；但今集敵人AI提升不少，而且第一次玩時未熟關卡配置有時很難不被發現。不幸被發現時，基本做法是先跑到遠處重新躲起來，只要離開敵人一段距離後，敵人就會失去玩家蹤影；玩家就可以重新潛行背刺敵人。當然已經發現過玩家一次的敵人會散開搜索玩家位置，這時就要多利用聆聽模式和地形來繞過敵人了。

安靜地殺敵固然好，但槍聲雖然會令敵人警覺但不會馬上發現玩家位置，用獵槍遠距殺敵後再轉移位置也是方法。

4. 用聲音引開敵人

今集敵人的AI常常使用能互相照應的陣形，有時比較「惡意」的關卡更可能一開始就會有兩個敵人一左一右朝玩家起始所在位置走過，如果不引開敵人就必然會被發現只能開打。這時可沿用上一集的技巧，丟出磚頭/玻璃樽製造聲響，引開敵人注意後再轉移位置。如果手上沒有磚頭/玻璃樽，也可用以滅聲武器（弓箭或是裝了滅聲器的手槍）射擊場景（射破玻璃就更好）來製造聲音引開敵人。

除了少數殲滅戰外，遊戲大部份關卡都不需要打倒敵人，用聲音引開敵人、找到前往下一版圖的位置（通常都是門）開門過關便可。

當然全殲敵人也有好處，就是可以仔細搜刮地圖每一吋地方，拿走所有物資。擊倒敵人也有機會掉落物資和彈藥，「以戰養戰」就是這麼一回事。

5. 如何分辨是否被敵人發現

這個遊戲從要視角判斷自己有沒有被敵人看見會比較微妙，從音效來判斷是最準確的：當玩家暴露在敵人視線中時，會一直聽到「嗚～嗚～」般的音效，到玩家重新躲好後就會停止。而當玩家暴露在敵人視線中太久時就會被發現，這時就會聽到「登」一聲的音效；敵人也會馬上大叫「在這裡！」等對白來通知同伴圍攻玩家。

今集AI聰明了不少，常常會前後左右包抄，在等待機會時候也要多用聆聽模式掌握敵人位置才不會被繞背。

6. 善用從檢查點重新開始

如果想玩全潛行但不幸被敵人發現，除了先跑開躲起來之外，也可以使用「從檢查點從新開始」這個功能。只要從檢查點（checkpoint）重新開始，就會重置敵人的仇恨和視野，玩家就可以回到潛行狀態，有點像Dark Souls中回到主畫面來重置敵人位置。

在一場戰鬥中也會有多個檢查點，在暫停時看到從上個檢查點開始的時間是「少於一分鐘」的話便可放心重新開始了。

更多實用小技巧請見下半部：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 12個實用小技巧（下）