The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 地雷入手方法

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【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生，以下為地雷入手方法。

全武器入手方法一覽：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍械入手方法

和閃光彈一樣，地雷也是要先拾取一次才能夠自行製作。在艾莉的西雅圖第1日後半部，艾莉被捉再成功逃脫後會有一段探索地圖（章節「國會山區」），在這區內有個位置可搬垃圾相爬進2樓公寓內，在裡面便可拾到地雷。（按圖放大流程）

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地雷是相當實用的道具，特別是用來對付感染者（因為感染者只懂向玩家直衝，很易預計路線）：除了預先設置好再等敵人踩上去之外，也可以在設置之後丟磚頭用聲音將感染者引過去，亦可以用槍射擊地雷來引爆。然後還有個更直接的用法，就是當被感染者發現時，先繞一兩個圈子將感染者「拉」成一群，再後跑->放地雷->等感染者自己跑過來引爆，便可一口氣擊倒多隻感染者。而沒爆炸的地雷可以收回再用，可以放心的是玩家自己不會引爆地雷，在地雷上走過踩住都沒問題，但地雷爆炸（被敵人踩到）時會炸到自己，距離太近時更會直接炸死玩家。

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