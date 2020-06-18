The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 閃光彈（煙霧彈）入手方法

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【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生，以下為閃光彈（煙霧彈）入手方法。

全武器入手方法一覽：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍械入手方法

在艾莉的西雅圖第一日自由探索部份（章節市區）中，有一處上鎖的WLF的藏身處，閃光彈（煙霧彈）就在該藏身處中拾取；拾取一次之後就可以自行製作了。（按圖放大詳細）

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閃光彈用途很多，既可擊暈範圍內的敵人（對獵犬也有效，非常好用），也可用來製造聲響引開敵人注意，取得技能書後更可將閃光彈升級為煙霧彈。閃光彈和煙霧彈在被包圍時非常好用：由於艾莉的基本近戰攻擊和武器性能都不太強（近距離時如果沒有近戰武器就只有散彈了），被埋身/包圍時一個煙霧彈就可殺出重圍重新躲起來（還能順手幹掉一兩個敵人）。如果身上有近戰武器，更可以像刺客信條的「煙霧彈無雙」般丟一個煙霧彈出去然後一棍一個敵人，非常爽快。

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