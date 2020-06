【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者,PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出,宅民黨現製作一系列攻略,助大家在後啟示錄美國廢土中求生,以下為火炎噴射器入手方法。