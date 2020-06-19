The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 各敵人應對方法（人類篇）

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生，以下為全敵人處理方法一覽。

感染者的對應方法請見：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 各敵人應對方法（感染者篇）

1. WLF士兵 / 蛇幫

最普通的人類敵人，雖然單獨一個並不難應付，但由於今集AI整體比前作提升，敵人站位往往會互相照應，暗殺不再那麼容易了，要多注意會不會被人看到；很多時挾持後不要馬上暗殺，而是先拖一拖去掩護物後再才殺會較好。而一旦正面開戰，敵人就會試圖左右包抄玩家，也會用汽油彈等逼玩家出來，很快就會令玩家多面受敵。

多利用轉角埋伏敵人吧

當玩家的位置被敵人鎖定時，從掩體射擊會被敵人先制快速攻擊（其實這才正常啦）；當然手速很快的話還是有可能搶在敵人開槍前射擊，但要瞄頭基本上是不可能了，如果是持散彈的敵人更會100%壓制玩家（必定比你先開槍）。被鎖定位置時最好先轉移位置再戰鬥，一般來說用強行用L1跑出去便可（雖然會扣一些血），也可用煙霧彈/汽油彈/磚頭等在掩體後丟出去再突破。

有時會有戴頭盔/穿避彈衣的敵人，頭盔射一槍可打掉（但敵人不會受傷），用獵槍/弓箭/十字弓可以貫穿頭盔一擊爆頭秒殺。另外雖然戰鬥中磚頭的聲音無法引開敵人，但也可以直接丟到敵人身上擊暈對方再跑出去重擊，當敵人只有一個時這招非常好用。

找高地狙擊敵人也是好方法，但如果不是用弓等滅聲武器，記得開一槍之後就要轉移位置。

2. 傷疤 / 塞拉菲特 Scars / Seraphites

基本上和WLF士兵差不多，他們不會戴頭盔和防彈衣，但是警覺性更高一些，而且包圍玩家的速度更快，正面戰鬥時如果留在同一位置稍長時間已經會被背刺。再加上不少Scars使用弓箭，很多時中了箭也不知道是哪裡射來的，相當麻煩。雖然不至於非常難打，但最好還是盡量避免正面戰鬥、逐個暗殺會比較舒服。另外由於許多Scars都裝備近戰武器和弓箭，使用這兩種武器來對付他們就可以節省彈藥（殺完又會掉落）。

3. 粗壯人類敵人（肥肥）

拿著大鎚的人類敵人。他們（以人類而言）HP非常多，除非用散彈近距離準確爆頭，否則就算散彈打2~3槍也未必會死；另外即使今集有迴避，和他們打近身戰也沒什麼著數：一來他們來他們經常擋刀，二來他們HP很多要砍很多刀才死，尤其是近戰基本攻擊力弱的艾莉（如果有強化近戰武器也還好），三來他們的攻擊都帶有霸體，一不小心就會被霸體屈機。而且他們攻擊往往會出2到3連擊，不要迴避了一下就想著馬上按正方反擊。

對付肥肥最好還是暗殺或遠距離用獵槍/弓箭/十字弓爆頭秒殺，正面交戰時則用散彈。汽油彈是對付他們的好方法，或是丟東西再重擊（但重擊一次通常都殺不死，要再補刀）。

圖他們還會出一個捕綁攻擊，將玩家推倒在地再用鐵鎚砸下來，這時要狂按L1迴避。

4. 獵犬

另一個今集新加的敵人，會循氣味尋找玩家，非常麻煩。獵犬必然是1人1狗組合，如果玩家先射殺獵犬，會馬上引起帶著獵犬的敵人之警覺（雖說不引起才怪）。

一有獵犬戰鬥就會變得相當麻煩。

應對方法是扔磚頭等引開獵犬，又或先用滅聲武器在遠距離殺死帶著獵犬的敵人；敵人倒下後獵犬會不知所措地圍著屍體繞圈，這時可以在屍體被其他敵人發現之前再用滅聲武器射殺獵犬。煙霧彈也是對付獵犬的好方法，一個煙霧彈丟出去，然後一刀殺人一刀殺狗。

另外要注意獵犬的攻擊有最優先判定，無論玩家用什麼近戰武器，必然會輸給獵犬被壓倒在地上；被獵犬發現時記得先迴避2次再反擊。