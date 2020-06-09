Biohazard 8 生化危機8 PS5確定推出？知名玩家Twitter透露玄機

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Biohazard 8 生化危機8／PS5傳聞】PlayStation確定公開PS5遊戲陣容，將早前延期的網上發布會推至香港時間6月12日凌晨，玩家關心PS5主機及遊戲陣容同時，有知名玩家於Twitter上言之鑿鑿，發表有關《生化危機》（Biohazard / Resident Evil）新作的消息！

PS5發布會延至6月12日公開，當中會有尚未公開大作？【PlayStation Blog圖片】

知名遊戲玩家Nibel（Twitter @Nibel）擁有近6萬followers，日前於Twitter上表示，引述PlayStation.Blog指 Sony 將於已延遲一星期的「The Future of Gaming」網上發布會（香港時間 6月12日凌晨04:00），會以1080p@30fps高清直播，建議玩家配備耳機收看收聽，稱介時會有非常出色的音響效果（香港玩家在凌晨應該也會以耳機收聽吧），而當中似有所指除了音響外，亦會有震憾遊戲公布，以下的消息連Nibel也轉發！

另一位知名玩家 Dusk Golem（@AestheticGamer1），於其Twitter頻道 AestheticGamer aka Dusk Golem中以接近肯定的用詞（99％確定）表示，《生化危機8》將會於Sony PS5「The Future of Gaming」中公開！（I'm like 99% sure now RE8 is at the PS5 reveal event.）

Dusk Golem的「99％確定」原因是他與很多玩家所注意到的一樣，CAPCOM已將《Biohazard / Resident Evil》全系列遊戲減價發售，尤其是上集《生化危機7》的減價幅度是歷來最高，而減價行動並未因為推遲了的Sony發布會而同步，所以Dusk Golem有此推斷。雖然如此，但有玩家回應指，PSN上的《Biohazard》系列並非全球同步減價，英國地區只有 2RE 及 7 有明顯售價下調，特別在第7集的減幅達43％（8.99英鎊 / 約 HK$88），第二集重製版減價更有54％（15.99英鎊 / 約HK$156.7） 。

英國玩家回應Dusk Golem指RE7有明顯減價 【Twitter Harry @Odeghy 圖片】

重溫《Resident Evil 3》豪華版開箱 經典道具箱

↓↓↓《Resident Evil 3》（生化危機 3）豪華版開箱影片（點圖播放）↓↓↓

豪華版包裝用回遊戲中的道具箱設計（陳錦洪 攝）

道具箱上印有「S.T.A.R.S.」小隊（Raccoon City 特殊戰略及救援部隊）的徽章（陳錦洪 攝）

+3
+2

Raccoon City 地圖和畫集（陳錦洪 攝）

地圖背後有一張類似報紙設計的海報（陳錦洪 攝）

Jill Vatentine 模型（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

+4
+3
+2

Resident Evil 3生化危機 3豪華版開箱！（陳錦洪 攝）

《生化危機》Ada 最神似 cosplay 多圖睇　 Netflix 版最佳選角？
Netflix 將開拍《Resident Evil》真人劇集　公開故事背景﹑集數
《Biohazard：RE3》勢必再掀熱潮　回顧七大經典元素重點位
試玩《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》！還原感染者警察
【TGS 19】生化危機非對稱對戰《PROJECT RESISTANCE》玩法公開
BioHazard版L4D?《Project Resistance》合作4打生化危機經典喪屍
PROJECT RESISTANCE再推《Biohazard》細數十大最想重製生化系列
生化危機《PROJECT RESISTANCE》發布　是Biohazard 3重製版嗎？
E3 2019：BioHazard 5﹑6 秋季移植 Switch！BH3快要重製？
BioHazard RE 2 生化危機2重製版：玩家自製超強悍筋肉版Claire
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。