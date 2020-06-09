《還願》下架一年後終於回歸！開發商赤燭宣布台灣推出限定實體版

從2016年的試做版開始，之後整整兩年半，我們歷經了學習 3D 技術，整合真人實拍、樂團合作主題曲等跨領域專業的各種全新挑戰，對赤燭這家年輕的小團隊而言，意義非凡，也因為如此，這款作品的本質與初衷，絕不會被任何風波所改變。下架後的這一年來，我們始終在思考，如何在力所能及的空間內，對所有支持赤燭的玩家做出回應，而這次的實體版，則是團隊最新跨出的一小步。我們明白，這次台灣限定販售的實體版，肯定無法讓所有期待還願再次上線的玩家滿意，但以此為基礎，團隊仍會持續嘗試各種可能性，還請大家給予赤燭更多信任與耐心。再次感謝大家一路以來的陪伴，也希望未來能有更多作品與你們分享。