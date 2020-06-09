《還願》下架一年後終於回歸！開發商赤燭宣布台灣推出限定實體版

撰文：gamebase
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台灣獨立團隊赤燭開發的心靈恐怖遊戲《還願》在 Steam 暫時下架後一年多，今日宣布將《還願》以台灣限定實體版的方式，即日開放預購，同步推出兩種版本。
《還願》在 2019 年從上市前的 ARG 擴增實境遊戲解謎開始就蔚為話題，在遊戲上市後更有許多玩家從場景布置試圖拼湊出遊戲故事的更多面貌，但直到有玩家發現牆壁符咒暗藏小熊維尼字眼後引發中國玩家不滿，不僅在 Steam大量負評轟炸，遊戲發行商也決定終止合作，而開發團隊最後以發表聲明，將《還願》暫時下架，而直到日前還成為了哈佛大學燕京圖書館館藏。
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赤燭遊戲今日發表聲明：
從2016年的試做版開始，之後整整兩年半，我們歷經了學習 3D 技術，整合真人實拍、樂團合作主題曲等跨領域專業的各種全新挑戰，對赤燭這家年輕的小團隊而言，意義非凡，也因為如此，這款作品的本質與初衷，絕不會被任何風波所改變。下架後的這一年來，我們始終在思考，如何在力所能及的空間內，對所有支持赤燭的玩家做出回應，而這次的實體版，則是團隊最新跨出的一小步。我們明白，這次台灣限定販售的實體版，肯定無法讓所有期待還願再次上線的玩家滿意，但以此為基礎，團隊仍會持續嘗試各種可能性，還請大家給予赤燭更多信任與耐心。再次感謝大家一路以來的陪伴，也希望未來能有更多作品與你們分享。
去年引起爭議的就是這張符咒▼▼▼
《還願》實體版內容含：遊戲程式七彩星舞台USB隨身碟、花與愛袖珍童書、美心鬱金香書籤、琪琪貼紙各一，將以方案 B 台幣980元預購，方案 A 額外加上遊戲原聲帶，售價台幣1200元，還願DEVOTION 台灣限定實體版正式開放預購至 6/15（一）24:00。
【本文獲「gamebase」授權轉載。】