台製遊戲之光！《返校》《還願》 納入哈佛大學燕京圖書館館藏

【台灣遊戲 哈佛大學圖書館館藏】台灣在多年前已是亞太區遊戲開發的龍頭之一，近年由台灣獨立團隊「赤燭」製作的恐怖遊戲《返校》和《還願》更是叫好又叫座、屢獲殊榮。而最近這兩款好遊戲又獲得一個新的榮譽，就是它們已同時成為哈佛大學燕京圖書館的館藏內容

赤燭遊戲早前在其Facebook專頁宣布，旗下自製恐怖遊戲《返校》與《還願》成為了哈佛大學燕京圖書館的館藏內容之一；這兩款遊戲將僅作為在校師生以教育目的使用，不以盈利為目的複製或修改；赤燭遊戲亦在同貼文中展示一張來自哈佛大學燕京圖書館的信件。

圖片來源：赤燭遊戲Facebook專頁

赤燭遊戲在貼文中表示對此深感榮幸，形容他們自己已離開校園多年，一直只懂埋頭開發遊戲，從來沒有想過自己的作品能被收藏在哈佛大學的圖書館。團隊亦說這一年來或許有些事情未能盡如人意，抱歉令大家感到擔心，但是赤燭的創作理念不曾改變，期望接下來和玩家分享更多優秀作品。

《返校》和《還願》除了製作和美術出色、恐怖氣氛營造成功之外，更因為在遊戲中融入大量台灣本土歷史及文化，因此在各方面都備受好評，更獲得多個獨立遊戲獎項。

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哈佛燕京圖書館於1928年落成，專門用於收藏與東亞相關文獻，館藏有中文、日文、西方語文、韓文、越南文、藏文、滿文和蒙古文藏書總計超過百萬卷。