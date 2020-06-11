將Switch變身迷你版街機　本地薑設計「Switch Fighter」眾籌開始

香港 Switch Fighter 宣布，在 Indiegogo 展開募資活動，將推出可以把 Nintendo Switch 主機變成迷你大型機台框體的周邊機器「Switch Fighter」讓玩家們使用。

由 Switch Fighter 目前正在募資預定推出的「Switch Fighter」，尺寸寬 230×深 285×高 159mm，為一款可以讓玩家們把 Switch 主機上的 Joy-Con 搖桿拔下，然後插入到機器裡面當成迷你大型機台使用的周邊機器。在這個周邊上，除了玩家們熟悉的大型機台搖桿外，還有六個對應按鈕，在機台前方還有搭載 Switch 玩家們熟悉的「-╱+（開始／選擇鈕）」以及選單鈕等按鈕，方便玩家們操作使用。

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除此之外，在機台後方，還備有一個 USB Type-C／USB Type-A／HDMI 端子插孔與電源插孔，方便玩家們可以一邊幫 Switch 主機插著充電，同時接電視來進行遊玩，讓玩家們在遊玩例如像是《街頭霸王》等格鬥遊戲時，能有彷彿身在大型電玩中心進行操作使用的感覺，為遊戲帶來更多趣味！

附帶一提，目前本週邊在 Indiegogo 上的募資活動，將到 7 月底為止，並預定將於 2020 年 11 月出貨；一旦出資超過一定金額（撰稿時為$776），即可入手一台「Switch Fighter」，有興趣的玩家們可以趁現在先上募資平台確認看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】