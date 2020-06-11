Switch健身舞蹈遊戲《ZUMBA Burn It Up!》登場　跳舞燃燒脂肪吧

遊戲動漫
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世雅股份有限公司（SEGA）6月10日公開 Nintendo Switch 專用遊戲《ZUMBA Burn It Up！》宣傳影片。藉由本遊戲，即可輕鬆享受風靡 180 國、廣受 1500 萬人以上喜愛的舞蹈運動「Zumba」。

《ZUMBA Burn It Up！》公開宣傳影片！

此影片將本作品不限年齡與舞蹈資歷均可進行的「Zumba」魅力與遊玩方式，透過遊戲收錄樂曲之一的「Oye Chiquita」穿插「Zumba」官方教練演出來進行介紹。敬請務必觀賞。

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在《ZUMBA Burn It Up！》這款遊戲中，將融合了健身訓練、娛樂、文化等各式各樣要素的全球性生活風格課程「Zumba」，以 3 種遊戲模式、最多 4 人同時遊玩的方式提供給玩家，可盡情暢享「Zumba」的樂趣。

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包含全球知名 DJ Steve Aoki、帶動「雷鬼熱潮」的 Daddy Yankee、Play-N-Skillz&Elvis Crespo 等超人氣藝人的暢銷曲，以及帶有躍動感的 Zumba 原創曲，遊戲中共收錄了 31 首樂曲。

此外， Zumba 創始人 Beto Perez 以及 Zumba 代表性人物──超人氣教練・Gina 等實際活躍於全球各地的實名教練也將會出現在遊戲中。跟著他們的動作一起火熱的舞動起來，燃燒脂肪吧！

商品概要

商品名稱：ZUMBA® Burn It Up！

主機平台：Nintendo Switch™ 數位下載版

發售日期：預定2020年6月18日發售

遊戲類型：健身

遊戲語言：繁體・簡體中文介面／英語語音

遊玩人數：1～4人

銷售：SEGA

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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