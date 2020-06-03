【動物之森】動物村民amiibo卡開放預購！原價僅廿蚊唔使食炒價貨

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日本任天堂宣布，自即日起到 6 月底，開放可以在官方旗下人氣作《集合啦！動物森友會》中連動使用的 amiibo 卡讓玩家們進行預約，官方將視預約玩家人數來進行這些 amiibo 卡牌的生產製作，並於 10 月底前出貨讓玩家們領取使用。

▼▼▼點擊即睇amiibo卡第1彈有咩角色▼▼▼

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▼▼▼第2彈▼▼▼

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由任天堂所推出的 amiibo，是內藏 NFC 晶片，可以透過跟遊戲主機或搖桿連動，來讓卡片代表的角色在遊戲內登場，或是藉此獲得追加道具的人物模型與卡片。而在目前《動物森友會》對應的 amiibo 卡方面，目前總計推出共四彈（每一彈各 100 種類型），合計總數超過 400 張以上的 amiibo 卡片（卡片包定價 330 日圓，內含三張卡片隨機同梱）。

▼▼▼第3彈▼▼▼

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▼▼▼第4彈▼▼▼

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至於這次官方開放預約生產的 amiibo 卡方面，除了上述全四彈的系列卡之外，還將會開放之前在 N3DS 主機上推出的「《走出戶外 動物森友會》amiibo+」卡片。玩家們預約後，官方將會著手進行製作，並於 10 月底前發送到玩家們手上，想要入手這些卡片，讓自己島嶼增加更多夥伴的島主們，不妨現在就趕快來參加預約吧！

▼▼▼《走出戶外 動物森友會》amiibo+卡▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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