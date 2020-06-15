日女星本田翼實現夢想挑戰遊戲開發：希望有天使般可愛的角色登場

日本藝人女星「本田翼」於6月13日參加日本電視台播放的時事談話型綜藝節目「松子會議」時宣布，將與微軟合作一起進行遊戲開發，並將會以2021年春天前為目標來推出。

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據本田翼參加「松子會議」節目時表示，其實這次遊戲開發的發端，主要是起始於2019年2月自己參加「Line Mobile記者發表會」，當時曾被問到「2019年的三個抱負」，其中一項就是想要參與遊戲開發。而微軟在聽到自己當時的發言後，為了幫自己實現夢想，而與自己聯絡，因此才有這次的合作。

本田翼曾被問到「2019 年的三個抱負」，其中一項就是想要參與遊戲開發。（《松子會議》截圖）

本田翼也表示，這次的合作將會從零開始，包括角色設計的插圖繪製、企畫創意的發想等等。而她也正對現階段的構想內容表示，「希望有天使般可愛的角色登場」、「從天空發出『答答答』來射擊人類應該也會很有趣」、「希望能做出讓主持人松子小姐這樣不太玩遊戲的初學者們也能享受的遊戲」等，顯示出她對遊戲開發的滿滿熱誠。

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附帶一提，本田翼自出道以來，除了在演員與流行模特兒等各方面都有傑出活躍外，也因為喜歡遊戲，從《勇者鬥惡龍》系列到《Dead by Daylight黎明死線》、《Apex英雄》等各種類型遊戲都多有涉獵而著稱。而她與微軟的合作，將會推出怎樣的遊戲成果，也分外令人期待好奇。

本田翼也表示，這次的合作將會從零開始。（《松子會議》截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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