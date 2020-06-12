【PS5】《Hitman 3》刺客任務三部曲完結篇公開　可繼承前作進度

在「 PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」直播活動中公開了第三人稱潛行遊戲《刺客任務》（Hitman）系列最新作《刺客任務 3》，將是此系列三部曲的完結篇。

IO Interactive 表示，《刺客任務 3》當中玩家將可以體驗到全三部曲的內容，並可延續《刺客任務 2》的進度，玩家將化身特務 47，一位身著西裝冷酷無情的職業殺手，這次他必須接受職涯中最重要的合約，賭注相當大，當一切結束後，他與周遭的世界將起了重大變化。

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《刺客任務 3》將帶玩家前往世界各地充滿創意的異國情調與奢華的地點，玩家將可以探索這些場所，準確的想出刺殺目標的方法，官方聲稱玩家擁有完全的自由度、可以進行偽裝、製造意外，與其他角色互動，混入人群中觀察你的刺殺計畫。延續《刺客任務》的特色，大量的自由度與可重玩性，但在新作中將有新方式與遊戲世界互動。

《刺客任務 3》預計 2021 年同時在 PS4/PS5 /Xbox / PC 平台發售。

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