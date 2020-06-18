Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定在 PS4／Xbox One／PS5／Xbox Series X／PC Steam 等平台推出，並將在台灣推出繁體中文版的動作 RPG 新作《Scarlet Nexus》（スカーレットネクサス），官方特地公開本作登場主角與遊戲最新宣傳影片讓玩家們確認。

本作為《Tales of Vesperia 宵星傳奇》等《傳奇》系列原開發團隊成員們所全新製作，《Code Vein 噬血代碼》飯塚啓太擔任製作人，採用 Unreal Engine 4 引擎製作的動作 RPG 新作。在遊戲中，將會以怪異橫行的近未來都市「新日向國」（New Himuka／ニューヒムカ）作為舞台，玩家們將化身為隸屬於怪異討伐軍（簡稱：怪伐軍）的超能者，使用各種高速超能動作來解決這些威脅人類生存的怪異！

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而在這次官方公開的影片部分，除了有以討伐軍與怪異之間的戰鬥為主題，以動畫方式呈現的最新宣傳介紹影片外，同時在網路上也釋出開發團隊在之前「Summer of Gaming 2020」活動中針對遊戲內容進行實機展示介紹的最新影片，玩家們也可以透過製作團隊的訪談介紹，來更加確認本作的實際內容特色。

最後，官方也趁著本次機會，公開本作登場主角「結人．皇」（ユイト・スメラギ，CV：榎木淳弥）的最新情報與畫面讓玩家們欣賞。身為本作主角的結人，為新加入怪伐軍的新入隊員。超能力為念力的他，是個性格開朗，同時兼具不屈之心與溫柔的少年。另外，他也是祖父為新日向建國之父的名門大族皇家的次男。皇家代代都是頂尖政治家，如結人的父親目前位居新日向國政權頂點，就連結人的兄長也以官僚身分擔任怪伐軍指揮。

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由於結人從小曾遭怪異襲擊，當時拯救自己一命的，就是怪伐軍的隊員。為了讓自己成為能讓他人求救的對象，因此而忍受嚴格訓練志願加入怪伐軍。另外，他也是名為「巴奇醬」（バッキィちゃん）的吉祥物的狂熱粉絲，手頭收集了許多巴奇醬的相關周邊精品。

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